Sarıgül gözyaşlarıyla veda etti, ne yapacağını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı adayı olan Mustafa Sarıgül, seçimi kaybetmesinin ardından Şişli Belediyesi Başkanlığı’ndaki görevini halefine devretti. Sarıgül'ün belediyeden ayrılması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. İstanbul’da oyların yeniden sayılmasını isteyen Sarıgül, iki kitap yazacağını belirtti.

CİHAN Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül düzenlenen törenle halefi Hayri İnönü’ye makamı devretti. Devirden önce Sarıgül, mesai arkadaşlarına ve partililere hitaben bir açıklama yaptı.

Gözyaşlarıyla veda etti

Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Sarıgül, “Yerel yönetimlerde Şişli bir model olduysa bütün çalışma arkadaşlarımın payı büyüktür. Bu başarı bana ait değil, bütün çalışma arkadaşlarıma ait olan bir başarıdır.” dedi.

İstanbul’da oylarını bir milyon arttırdıklarını dile getiren Sarıgül, "AK Parti’nin oyu İstanbul’da 100 bin artarken, bizim oyumuz 1 milyon arttı. İsterdim ki daha büyük bir başarı olsun. Ama isterdim ki sandıklar bir kez daha sayılsın. Bir örnek vermek isterim. Kağıthane’de 117 biz, 107 oy Ak Parti almış. 117 oyumuz 17 yazılmış. Diğer 100 oy da AK Parti’ye yazılmış. Buradaki oy oranı farkımız yüzde 2’dir. Seçim sonuçlarının içimize sindirilmesi için AK Partili yöneticilerimizden de ricam, madem bu kadar büyük bir farkla seçimi aldığınızı söylüyorsunuz. O zaman CHP’nin itirazı dikkate alın ve bir kere daha sayınız. Seçimlerin üzerindeki şaibe kalksın. Cumhuriyet tarihinde sosyal demokratların aldığı en yüksek oyu aldık. Oyumuz yüzde 40.” diye konuştu.

‘Sözlerimin takipçisi olacağım'

Pazartesi günü sabahtan itibaren İstanbul’un her ilçesinde çalışmalara aynı ölçüler içerisinde başlayacağını kaydeden Sarıgül, “Sözlerimin takipçisi olacağım. Sayın Topbaş, Twitter yasağını ve sosyal medyayı umarım ki iyi bir şekilde planlar. İstanbul’da 5 yıl içerisinde 200 kilometre metro yolunun takipçisi olacağım.” ifadelerini kullandı.

'İki kitap yazacağım'

Önümüzdeki günlerde iki kitap yazacağını aktaran Sarıgül, “Kitaplardan birincisi ‘Yerel yönetimlerde Şişli modeli’ olacak. Diğeri ise ‘Nasıl bir mücadele verdim? Yol haritamız ne olacak?’ bunların anlatıldığı kitap olacak.” şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Sarıgül makamına geçerek belediyenin mührünü Hayri İnönü’ye teslim etti. Hayri İnönü de Sarıgül’e bir plaket hediye etti. Sarıgül’ün ayrılmasıyla birlikte, belediyenin çalışanları gözyaşlarına hakim olamayarak duygulu anlar yaşandı.