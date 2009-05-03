Sarıgül DSP Genel Başkanlığı'na göz kırptı

Şişli Belediye Başkanı DSP'li Mustafa Sarıgül, Zonguldak’ın Kozlu Beldesi’nde halka seslendikten sonra “Hedefimiz yüzde 48 oy diyerek” genel başkanlığa aday olacağı yönünde mesaj verdi.



Konuşmasında AKP ve CHP’yi eleştiren Sarıgül, siyasi partilerin halkın malı olduğunu söyledi. “Hakka bağlı ve halka bağlı milletvekilleri seçilmiyor” diyen Sarıgül, genel başkanlara itaatkar olanlar ve kölelik yapanlar seçildiğini öne sürdü. “Siyaset baronları, sevgisizlikle bilgisizlik üzerine kurdukları şatolarda oturuyorlar. Bölgemizde siyaset yapan, aynı düşü gören insanları birbirine düşürüyorlar” diyerek eleştirilerde bulunan Sarıgül, siyasi partiler ve seçim kanununun mutlaka değişmesi gerektiğini söyledi.



AKP’nin başarısız olduğunu öne süren Sarıgül, dış politikanın kötü uygulandığını, işsizliğin hat safhaya çıktığını belirterek, “Ana muhalefet partisi de alternatif olmaktan ne yazık ki uzak. En büyük arzumuz bütün ulusal birlikten olan herkesi DSP çatısı altında buluşturmaktır” dedi.



Hedef yüzde 48 oy



Konuşmasının ardından Kozlu Belediyesi’ni ziyaret eden Mustafa Sarıgül, burada gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Sarıgül, bir gazetecinin DSP Genel Başkanlığı’na aday olup olmayacağıyla ilgili sorusuna şu cevabı verdi:



“Perşembe gününden önce bu konuda bir açıklama yapmak istemiyorum. Ancak Sarıgül ve arkadaşları muhalefette kalmaz. Tarih Sarıgül ve arkadaşlarını muhalefette yaptığı işlerle yazmayacak, Başbakanlık ve iktidarda yaptığı işlerle yazacak. Türkiye’nin yeni bir başbakan adayına ihtiyacı var. Bundan sonraki hedef yüzde 48 oydur. Çünkü yüzde 47’yi AKP almıştır. Türkiye’nin her noktasını dolaşarak, yurttaşlarımızın gönlünde sevgi üzerine dünya kurmak istiyoruz.” (dha)