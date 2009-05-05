Sarıgül: DSP Genel Başkanlığı'na aday değilim

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP'nin 17 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kurultayında genel başkanlık için aday olmadığını söyledi.



Sarıgül, belediyede düzenlediği basın toplantısında, 29 Mart'taki yerel seçimlerin ardından DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in istifasıyla partide kurultay kararı alındığını anımsatarak, bu süreçte genel başkanlık için kendi adının da geçtiğini ifade etti.



"Yanlış değerlendirmeleri önlemek için kendi değerlendirmelerini açıklama gereği duyduğunu" anlatan Sarıgül, "DSP Genel Başkanlığı için aday değilim. Hiçbir zaman böyle bir düşüncem de olmadı. DSP içinde böyle bir yarışın içinde olmamız ya da yarışa katkı vermemiz söz konusu değildir. Siyasi etik açısından da uygun değildir" diye konuştu.



Sarıgül, Türkiye'nin ülkenin kaderini değiştirecek yeni bir kadro aradığını da belirterek, "Yeni bir genel başkan adayı değil, yeni bir Başbakan adayı aranıyor" dedi.

