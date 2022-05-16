Sarıgül: Devletimiz, 250 bin kader mahkumuna kucak açmalı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Devletimiz, 250 bin kader mahkûmuna kucak açmalı ve onlar cezaevinden çıktıktan sonra mutlaka onlara gerekli destek yapılmalı" dedi.

Mustafa Sarıgül, Osmaniye C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü önünde af çağrısı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Af çağrısını yineledi.

Mahkûm ailelerinden ve cezaevlerindeki kader mahkûmlarından aldığı bilgiler, öğrendiği sorunlar nedeniyle 9 Nisan’da bir af çağrısında bulunduğunu söyleyen Mustafa Sarıgül, "O günden bu yana çağrıyı tekrarlıyorum. Bugün de bu amaçla buradayım. Yaptığım af çağrısının üç gerekçesi var. Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, işsizlik, eşitsizlik, haksızlık, geçim sıkıntısı ve kutuplaşma nedeniyle toplum gergin, toplum huzursuz, toplumsal barışa ihtiyacımız var. Cezaevleri doldu, taştı. 7 kişilik koğuşlarda 30- 40 yurttaşımız kalmakta. Yargılamaların biraz acele yapıldığını, pandemi koşulları içerisinde dosyalara yeteri kadar bakılmadığı konusunda da yoğun şikâyetler almaktayız. Bu gerekçelerle bugün Osmaniye’den bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte bir af çıkaralım. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu bir kere daha gösterelim" dedi.

Cezaevlerinden çıkacak olan kader mahkumlarına maddi ve manevi destek yapılması gerektiğini de ifade eden Sarıgül, "Devletimiz, 250 bin kader mahkûmuna kucak açmalı ve onlar cezaevinden çıktıktan sonra mutlaka onlara gerekli destek yapılmalı” diye konuştu.