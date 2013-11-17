Sarıgül: Dershaneler büyük bir ihtiyaçtır

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Dershaneler eğitim yetersizliğinden var. Dershaneler büyük bir ihtiyaçtır" dedi.

CHP il başkanlığı önünde partililere seslenen Mustafa Sarıgül, dershaneler tartışmasına katılarak, "Dershaneler ne zaman kalkar, bütün okullara laboratuvarlar yaparsan, öğretmenlerimizin ekonomik koşullarını iyileştirirsen. Okulda evlatlarımız yeteri kadar eğitim alsa, o çocuklar okuldan çıktıktan sonra bir de dershaneye neden gönderelim" diye konuştu. Mustafa Sarıgül konuşmasında Barzani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin düşüncelerini de paylaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde Mustafa Sarıgül halka seslenerek"CHP Gençlik Kolları’nın Türkiye’ye armağanıdır. Sosyal demokrasi tarihinde bir tek bu evladınız kardeşiniz siyasetin her kademsinde koşa koşa çalışa çalışa atamayla değil fırtına estire estire geliyoruz. Hiçbir zaman Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu dara düşürecek bir işi Allah’ım bana yaptırmasın. CHP’de aday zenginliği demokrasinin çok güzel bir göstergesidir. Aday adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Genel merkezimiz yöntemi belirledikten sonra başvurumu yapacağım. Ben isterim ki önce partili arkadaşlarımızın gönlüde olayım sonra da halkımın gönlünde olayım" dedi.

Suriye sınırına duvar

Geçmişte çok sayıda duvar örüldü. En meşhuru Çin Sedddiydi. Meşhur bir Berlin duvarı vardı. O duvar tarihe utanç duvarı olarak geçti. Ve o duvarı demokrasi yıktı attı. Duvarları iktidarın gücüyle çekebilirsiniz ama orada rüzgarlar geçer onları kesemezsiniz.

Başbakan'a Barzani eleştirisi

Şimdi buradan Ankara’daki hükümete sesleniyorum. Seçim öncesi Kürt yurttaşlarımızı istismar edecek ayak oyunlarını bırak. Barzani yaşıyor. Barzani yıllardan beri orada yaşıyor. Sen de 13 yıldır iktidarsın. Ölüyü diriyi bıraktın. Seçime 4 ay kala Barzani’yi davet ettin. Yutmazlar.

'Dershaneler büyük bir ihtiyaçtır'

Sanki yurttaşlarımız dershaneye evlatlarını götüremeye ve para ödemeye çok meraklı. Kimseye sormuyor ‘dershaneler neden var’ diye. Dershaneler eğitim yetersizliği yüzünden var. Ülkemizde okulları tam gün yaparsan dersaneler kalkar. Bütün anne babalar çocuklarını nasıl daha iyi bir okula göndereceklerini düşünüyorlar. Okullarda iyi eğitim alınsa çocuklarımızı neden dershanelere gönderelim. Dersaneler büyük bir ihtiyaçtır. Ben biliyorum… Dershanelerin çoğunda ‘paran pulun var mı?’ diye sormuyorlar. Hayırsever vatandaşlarımız dersaneye gitmek isteyen ama parası olmayan çocuklarımıza destek oluyorlar. Hizmetleri siyasi nedenlerden dolayı kesme mantığını doğru bulmuyorum. Dünyanın yüzlerce ülkesinde okullar varsa dershanelerde geleneklerimiz inançlara saygı en güzel şekilde öğretilmekte. Ben yurt dışında okullara gittiğimde Atatürk’ün resmini İstiklal Marşı’nı her zaman gördüm.

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