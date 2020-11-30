Sarıgül cephesinden "CHP'li 20 vekil Türkiye Değişim Hareketi'ne geçiyor" iddialarına yanıt: Vekilleri arayıp 'Gelin bize katılın, grup kuralım' demiyoruz

Türkiye Değişim Hareketi Genel Sekreteri Hasan Aydın , CHP'den 20 milletvekiliyle kurulacak yeni partiye katılmaları için görüşmeler yürütüldüğü iddiasına dair konuşurken "Gelin bize katılın, grup kuralım" demediklerini ifade eden Aydın, "Şuradan şu kadar milletvekili koparalım gibi bir düşüncemiz yok" dedi.

Türkiye Değişim Hareketi'nin kurucusu Mustafa Sarıgül'ün ekibi belli olurken, bugün Türkiye gazetesinde yer alan ve kurulacak partiye katılmaları için 20 CHP'li milletvekili ile görüşüldüğü iddia edildi.

Sabah gazetesinden Onur Şahanoğlu'nun haberine göre Sarıgül cephesinden konuya ilişkin olarak ilk açıklama geldi. Türkiye Değişim Hareketi Genel Sekreteri Hasan Aydın, "Bizimle ilgilenenler var ama bizim böyle bir çalışmamız yok" dedi. Her yerden talep ve ilgi olduğunu belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Bu milletvekilleri için de geçerli. Ama bizim böyle bir çalışmamız yok. Biz yüzümüzü biraz millete döndük. Biz herkese elbette sıcak bakarız, olumlu bakarız ama oradan başlayan bir çizgiye de uygun bulmuyoruz. Biz milletvekilleri ile değil de, millet ile yola çıkmanın esas olduğu bir başarıyı kayda geçireceksek ancak öyle yapabiliriz. Böyle bir çalışmamız yok. Bizimle ilgilenenler var ama bizim böyle bir çalışmamız yok.

Bizi arayan herkes de 'Size gelelim' demiyor elbette. Çizginiz nasıl, neler yapıyorsunuz, ortaya çıksın ciddi şekilde değerlendireceğiz diyen arkadaşlar var. Yani ben buradan bıktım, yeter artık, sizde de iyi bir dinamizm diyenler var. Çeşitli ilgiler var. 'Bize müracaat var' demek, gayri ciddi olur. Hiçbir vekil telefonu açıp da 'Yeni kurulan partiye ben geliyorum' demez zaten. İlgi var ama.

"Bugün çıkan haber gerçek dışı" diyerek bir kez daha haberi yalanlayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bizim milletvekilleri ile 'Gelin bize katılın, grup kuralım' gibi bir çalışmamız söz konusu değil. Ama milletvekilleri ile görüşüyoruz. Milletvekilleri bizi arıyor, biz onları arıyoruz. İletişimimiz, diyaloğumuz var. Ama şuradan şu kadar milletvekili koparalım gibi bir düşüncemiz yok."

Ne olmuştu?

Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un 'Sarıgül, CHP'den 20 vekil transfer edip TBMM'de grup kuracak' başlığıyla yayımlanan haberinde "Mustafa Sarıgül, CHP’den en az 20 milletvekilini yeni partisine transfer ederek TBMM’de grup kurmayı hedefliyor" denmişti. Haberde şu ifadeler de yer almıştı:

"TDH’nin A takımında da yer alan Sarıgül’e yakın isimlerin, yeni kurulacak partiye katılmaları için 20’den fazla CHP’li milletvekili ile ayrı ayrı görüştüğü iddia edildi. Sarıgül’ün ekibinin bu görüşmelerdeki 'Bize katıl' teklifine, bazı milletvekillerinin 'Olur' dediği ve CHP’den istifa etmek için yeni partinin kurulmasını beklediği de ileri sürüldü."