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Politika

Sarıgül: Cemaate haksızlık ve büyük zulüm yapılıyor

Mustafa Sarıgül yerel seçim çalışmaları kapsamına yaptığı konuşmada, Gülen cemaatiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarıgül, Gülen cemaatine haksızlık ve büyük zulüm yapıldığını söyledi

18 Mart 2014 12:59

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül seçildiği takdirde 5 yılda 200 kilometre metro yapmazsa bir daha aday olmayacağını açıkladı. 

CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, Gülen cemaatine haksızlık ve büyük zulüm yapıldığını söyledi. Sarıgül, seçimi kazanırsa belediyede çalışan başörtülü insanları işten atmayacağını, Şişli Belediyesi'nde de başörtülülerin çalıştığını söyledi. 

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, Kadir Topbaş'ın kendisine 'o şahıs' diye hitap ettiğini söyledi. Sarıgül, Topbaş'a Kadir abi diye hitap ettiğini ve ondan da en azından sayın Sarıgül demesini beklediğini ifade etti. 

Mustafa Sarıgül, 5 yılda 200 kilometre metro yapmazsam bir daha ki dönem aday olmayacağını söyledi. Kadir Topbaş ve Ak Parti'nin 20 yıllık süreçte sadece 64 kilometre metro yaptığını dile getiren Sarıgül, Çin ve Hindistan'ın yaptığı metro örnekleriyle adeta gönderme yaptı. Kadir Topbaş, Mustafa Sarıgül'ün iddialarına Çin ve Hindistan'da metro yapımına devlet desteğinin olduğunu ama İstanbul'da yaptığımız metroyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıklarını söyleyerek cevap vermişti. 

İste canlı yayındaki o konuşma: 

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