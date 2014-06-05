Sarıgül çatı adaya karşı

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Londra'da katıldığı bir konferansta, ağustos ayındaki cumhurbaşknlığı seçimlerine ilişkin konuştu.

Mustafa Sarıgül, Londra'daki Türkiye Araştırmaları Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, siyasi partilerin ilk turda ortak aday belirlemesine karşı olduğunu ifade etti.

Sarıgül, "Çatı aday zaten ikinci turda oluşuyor. Birinci turda her siyasi parti kendi adayını göstermesi lazım. Görüşlerini, düşüncelerini kamuoyuyla paylaşması lazım. Ülkemizde ortak aday ortada kalır. Ortak adayın sahibi olmaz. Ortak adaya kimse destek vermez" diye konuştu.

Siyasi partilerin farklı tabanlarına uygun adaylarla cumhurbaşkanlığı seçimine katılması gerektiğini vurgulayan Sarıgül, "MHP'nin seçmeni farklıdır, BDP'nin seçmeni farklıdır, CHP'nin seçmeni ayrıdır. Her siyasi parti kendi adayını çıkarmalı. O aday kendi görüşlerini, düşüncelerini, yapacaklarını, Türkiye'yi hangi noktaya cumhurbaşkanı olarak taşırsa bunları aktarmalı. Zaten ikinci tura kaldığı zaman, ikinci turda o bahsettiğimiz çatı aday olayı rahatlıkla oluşabiliyor" ifadelerini kullandı.



Deniz Baykal sorusuna yanıt yok



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak partinin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı aday gösterebileceği yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine Sarıgül, "Ne kadar zor bir soru. Ben Deniz Baykal'la genel başkanlık mücadelesi vermiş bir arkadaşınız olarak, izin verirseniz bu sorunun takdirini CHP Genel Merkezi'ne bırakıyorum" değerlendirmesinde bulundu.



'Sandıkta kaybettik'



Mart ayındaki yerel seçimlerde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sarıgül seçimi kaybetme gerekçesi olarak CHP'nin sandıklarda yeteri kadar örgütlenmemiş olmasını göstererek, "CHP içinde yeni baştan bir örgütlenme yapılıp sandıklara sahip çıkılması şarttır. İstanbul'da da, Ankara'da da sandıkta kaybettik" diye konuştu.



'Gençler Gezi ile sahip çıktı'



Gezi olaylarındaki hareketin siyasete yansıtılamadığını savunan Sarıgül, şöyle konuştu:

"Gezi bir gençliğin uyanışıydı. Bir gençliğin demokrasiye yeni baştan sahip çıkmasıydı. Bir dönem 68 kuşağı vardı. Türkiye'nin sorunlarını dünyanın sorunlarına kavuşturdu. O gençlik kaybolmuştu. Gezi ile o gençlik yeniden ülkenin meselelerine, sorunlarına sahip çıktı. Gezi ruhu CHP'de hakim olduğu andan itibaren, Gezi'deki gençleri siyaset kattığımız andan itibaren sandık sorunumuz kalmaz, iktidar sorunumuz kalmaz."

Sarıgül, Türkiye'de farklı inanç gruplarının en iyi şekilde temsil edilmesini desteklediğini anlatarak, cemevlerinin yasal statüsü ile Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan pay almasını da her zaman savunduğunu sözlerine ekledi.