Sarıgül-Baykal görüşmesine için kim, ne dedi?

T24 - Deniz Baykal'dan, kavgalı olduğu ve 5 yıldır görüşmediği eski CHP'li Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Ankara'daki konutunda görüşmesinin ardından, "Kapımız CHP'yi seven herkese açık" açıklaması gelirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığına yönelik bir görüşme olarak görmediğini, bu görüşmenin kendisini memnun ettiğini söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ile Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görüşmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.



Kılıçdaroğlu, Malatya'ya gidişinde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Sarıgül'ün Deniz Baykal ile görüşmesini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Sayın Sarıgül ile Sayın Baykal'ın görüşmesi beni memnun etti. İnsani olarak geçmişte bir siyasal tartışma yaşanmıştı, kendi aralarında ve bir kopukluk vardı. Öyle anlaşılıyor ki bu kopukluk giderildi. Genel başkanlığına yönelik bir buluşma olarak algılamadım'' diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35 maddesinin değiştirilmesi yönündeki teklifinin hatırlatılması üzerine ''35 madde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin samimiyet testidir. Darbelere karşı mı değil mi? Darbelerin arkasına saklanarak siyaset yapılmaz'' dedi.





Baykal: Kapımız CHP'yi seven herkes açık





Eski CHP lideri, Antalya milletvekili Deniz Baykal, Ankara'daki konutunda eski CHP'li, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüşmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bizim kapımız düşmanlık kapısı değil, kapımız CHP'yi seven herkese açık" yorumunu yaptı.