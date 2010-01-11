Sarıgül, başkanlıktan istifa tarihini verdi

T24 - Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Lideri Mustafa Sarıgül, başlattıkları hareketin, bu yıl partileşeceğini bildirdi. Sarıgül, “Genel başkan seçilmemin ardından yasa gereği belediye başkanlığından istifa edeceğim" dedi.

Sarıgül, Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 17 Ocak Pazar günü İzmir'de yapacakları mitingin, hem TDH için hem de Türkiye için bir dönüm noktası olacağını savundu.

İzmir'in Türk siyasetindeki önemini bildiklerini kaydeden Sarıgül, bu şehrin, iktidarın kapısını açan bir kent olduğunu dile getirdi.

Sarıgül, ikinci parti olarak gidecekleri İzmir'de, birinci parti olmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Bu şehirde yarı finali oynayacağız. Buradan aldığımız güçle de yakın zamanda Ankara'da finale gireceğiz” dedi.

İzmir'de THD'nin yol haritasını açıklayacaklarını dile getiren Sarıgül, şunları söyledi:

“Bu yıl Türkiye için özel bir yıl olacak. Bu yıl insanlarımızın büyük bir hasretle beklediği 'değişimin' temelleri atılacak. Başlattığımız hareket bu yıl partileşecek. Tüzüğümüzü, programımızı, kurucularımızı, kadrolarımızı ve ne zaman Ankara'da olacağımızı kamuoyunun merak ettiğini biliyorum. İzmir'de bütün bunlara ilişkin detaylı açıklamalar yapacağım. THD bugün itibarıyla seçime hazırdır ama daha fazla çalışacağız. 2010 yılında ülkemizin değişimine damgamızı vuracağız. Mitingimiz, ülkemizin değişiminde büyük rol oynayacak. Güzel şehrimizin demokrasisine, anlayışına, bereketine inanıyoruz. İzmir'e vize almaya gidiyoruz.”

Sarıgül, bütün yurttaşları İzmir Bornova Meydanı'nda yapacakları mitinge beklediklerini kaydederek, “Genel başkan seçilmemin ardından yasa gereği belediye başkanlığından istifa edeceğim. Görevimi belediye meclisi tarafından seçilecek arkadaşıma devredeceğim” diye konuştu.