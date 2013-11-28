Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, beldiye başkanlığı yarışında rakiplerini değerlendirdi. Gökçek "Sarıgül Ankara'dan aday olsa çok mutlu olurdum" dedi.

NTV’nin canlı yayınında Ahmet Arpat’ın sorularını yanıtlayan Melih Gökçek, Gezi süreciyle ilgili olarak "Yarın Ankara'da CHP'nin belediyeyi alması demek bu marjinal grupların belediyeyi alması demek." diye konuştu.

Melih Gökçek'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Yorulmadınız mı 20 yıl?

Hayır hiç yorulmadım.

Sonra ne düşünüyorusunuz?

Sonra emeklilik

Ankara'nın en büyük sorunu ne?

Ankara'nın ulaşım sorununa yeni çözümler aramak.

Ankara'da da yavaş yavaş trafik oluşuyor sanki...

Ankara'da 350 bin araç vardı ben belediye başkanı olduğumda. Şimdi 1.5 milyon ama 20 dakikada çok rahat Keçiören'e gidebilirsiniz. Ama bir sorun var. Eskişehirden gelirken 5 şrit var, sonra 4, sonra 3. sonra sayıştay'ın orda 2 şeride tutuyor. O 50 bin araca yeni bir yol bulmanız lazım. İnşallah önümüzdeki dönem daha değişik çözüm arayışlarımızı olacak.

Metroda durum ne? Sanki Melih Gökçek'in en zayıf halkası metrosu...

En zayıf halkamız metro değil. Biz Ankara'da 44km'ye metro başladık. Aslında 10 km başlasaydık ben bunu bitirirdim. Ama ben 44 km başladım. Ankara için uyanıklık yaptık. Ben buna başlarsam hükümet tamamlamak zorunda kalır. Başbakan'a naz yaptık ve Ulaştırma Bakanlığı bunu devraldı. Bunu hükümet yaptı. Seçimden önce Sincan hattı devreye giriyor. Bunlar tabii ki yeterli değil. 44 geldiği zaman 68 olacak.

Görevi bırakırken hayalinizde kaç km'lik bir metro ağı var?

Hayalimdeki ağa ulaşmak mümkün değil. Bir takım belediye kaynaklarıyla yapmak istediğimiz ulaşım kaynakları var. Onları da yapacağız iste.

Disneyland'ı Ankara'ya getireceğim diyorsunuz.

Evet, aynen öyle. Ankara'nın turizm potansiyeli çok zayıftır. Ankara'nın turizm konusunda kabuğunu kırmak lazım. PAris de bizim gibi karasal iklime sahip, ama Paris'e 40 milyon turist geliyor. Ankara'ya bazı yatırımların yapılması şart. Eski parayla 1 katrilyona mal olacak. Bir tema park yapacağız ve bu dünyanın en büyüğü olacak. Adını da Anka Park olarak koyduk. İçinde emsali olmayan oyuncak var. Bizdeki oyuncak sayısı 1210 tane. Dünyanın hiçbir yerinde 100 metrekare kapalı alan bulamazsanız, bizde o kadar olacak. Başka yerlerde en fazla 5 tane rolly-coster vardır, bizde 14 tane var. Ortaya havuz yapıldı, buraya su oyunları gurubu kuruldu. Oyuncak çeşitlerinde aklınıza ne gelirse var. Aynısını dünyada 3-4 ayrı parka gitseniz bulamazsınız ve para olarak 200 dolara giremezsiniz. Biz 25 dolar yapacağız.

Hangi konularda Ankara'yı rahatlatacak projeler düşünüyorsunuz?

Ulaşım ve kentsel dönüşümde yeni özel projeler ortaya koyacağız. Bayağı yeni projeler duyacaklar inşallah.

Ali Babacan "Projeler yapılacak ama hangi kaynakla yapılacak" açıklamasından üzerinize bir şeyler alınıyor musnuz?

Tabii. Ayağımıza yorganımıza göre uzatacağız.

ANKA-PARK kendi kendini döndürebilecek mi?

Biz özel sektör yapsın istedik, ama gelmiyorlar. Ankara cazip gelmiyor belki de. O yüzden biz üstlendik. Bunun kendini finanse etmesi çok uzun zaman alır. Bu proje başladığı zaman Ankara'da bir hareketlilik başlayacak. Oteller dolacak, Ankara'ya akım olacak. Ben yerli ve yabancı 10 milyon kişi bekliyorum. Bu Ankara için inanılmaz bir nimet olacak.

Rakiplerden başlayalım. Melih Gökçek nasıl bir rakip ister?

Fark etmez. Gönül ister ki seviyeli bir sçeim kampanyası olsun. Kampanya döneminde genelde diğer siyasal partiler karşı tarafa çamur atmayı method halien getirmiştir.

Sarıgül Ankara'dan aday olsa çok memnun olurdum. O da belediye başkanlığı yaptığı için tartışırken bir seviye olur.

Sarıgül İstanbul'dan aday olsa kazanır mı?

Kesinlikle AK Parti alır.

Gezi süreciyle ilgili ne diyeceksiniz?

Yarın Ankara'da CHP'nin belediyeyi alması demek bu marjinal grupların belediyeyi alması demek.

ODTÜ?

ODTÜ yolu açılınca sorun bitecek zaten.

Neden bir gece yarısı gelindi?

Önceleri sayın rektörle yapılan görüşmeleri nakletmedim. Ama kendisi bundan bahsedince ben de aynı şekilde onun konuşmalarını bahsetmek zorunda kaldım. Rektör 'bu yolun yapılmasına itirazım yok' dedi. 'Tatil zamanı başlayın, olay çıkmaz, bizimkilerin olmadığı bir zamanda başlayın' dedi. Bizimkiler dediği öğrenciler... Olay çıkmasın diye tatili seçtik.

Başbakan Erdoğan, Gezi'de plebisit demişti. Siz ODTÜ'de bir plebisite gitseydiniz daha kolay olmaz mıydı?

Onu ben söyledim. Hemen 'hayır' dediler, 'biz bütün Ankara için böyle bir yoklama istemeyiz, sadece ODTÜ içinde yapılmasına izin veririz' dediler. Ama böyle bir şey olmaz ki. O yolu bütün Ankara kullanacak. Yoksa tartışmasız minimum rakam yüzde 90 çıkar. Biz zaten birçok konuda kamuoyu yoklaması yapıyoruz. 80-90 konuda kamuoyu yoklaması yapmışız.

Başarı kriteriniz nedir?

Yüzde 50'yi aştığımız zaman başarılı görürüm kendimi. Şu anda yaptığımız anketler 55.3 görünüyor. Geçen seçimlerde 55.2 almıştım, hedefim onun üzerine çıkmak.

Rakibiniz belli dğeil ama...

CHP'den kim olursa olsun rakibim CHP'liler gider onlara oy veririler. Ben ağzımla kuş tutsam CHP'lilerden yüzde 5 oy alırım. CHP'nin Ankara'dan alabileceği oy maksimum yüzde 32'dir.