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Sarıgül, İstanbul adaylığı için tarih verdi

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün iki hafta içinde İstanbul adaylığını parti meclisine sunacağı belirtildi

03 Aralık 2013 11:34

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, aday adaylığını gelecek hafta açıklayacağını söyledi. Sarıgül, bu mesajını ABD'de bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönderdi. Sarıgül'ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının Aralık ortasındaki parti meclisinden sonraki gün İstanbul'da yapılacak organizasyonla açıklanması bekleniyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul adayımız önce aday adayı olmalı" dedi. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’den yanıt gecikmedi. Miray Akdağ Uluç'un ntvmsnbc'de yer alan haberine göre, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, aday adaylığını gelecek hafta açıklayacağını söyledi. CHP'de adaylığa bir adım daha yaklaşan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül için takvimin nasıl işleyeceği de belirlendi. İstanbul adayı olarak Sarıgül isminin iki hafta içinde yapılacak olağanüstü parti meclisine sunulması kesin gibi. Parti Meclisi'ndeki onayın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantının hemen sonrasındaki gün İstanbul adayını açıklamak üzere bu kente gitmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu' nun İstanbul adayını yeni açılan İstanbul İl Başkanlığı binasında kalabalık bir organizasyonla açıklayacağı da öğrenildi.

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