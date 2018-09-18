Sarıgöl'de yılın ahisi 49 yıllık tenekeci Süleyman usta

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'da, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, ilçede 49 yıldır tenekecilik yapan Süleyman Camkıran\'ı (65) yılın esnafı seçti.

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, dükkanında ziyaret ettiği tenekeci Süleyman Camkıran\'a (65) çerçeveli \'Ahilik Nasihatı\' hediye etti. Ziyaretten memnun kaldığını belirten 49 yıllık teneke ustası Camkıran, \"Mesleğe 16 yaşımda başladım. Ustalarımdan öğrendiklerimle ayakta duruyorum. Bizim meslekte artık çırak yetişmiyor. Yıllarca tenekeden kova, ibrik, üzüm bandırma ve çamaşır leğenleri, soba yaptım. Bu arada, lüks lambalar ile sırt ilaçlama tulumbalarının tamirlerini de yıllarca yaptım, hâlâ daha yapıyorum\" dedi. Süleyman Camkıran, iş disiplininden ayrılmadığını belirterek, \"İşimi sağlam yaparım, müşterilerimi hiç aldatmam, emeğim ne ise onu alırım\" diye konuştu.



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