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SARIGÖL'DE TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ SARIGÖL (A.A)

25 Şubat 2011 10:57

-SARIGÖL'DE TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ SARIGÖL (A.A) - 25.02.2011 - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde TIR'ın otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Sarıgöl-Buldan yolunun Yeni Sanayi mevkisi yakınlarında, Ali Kuysal'ın (56) kullandığı 47 KI 664 plakalı TIR'ın karşı yönden gelen Mustafa Aslan (35) idaresindeki 45 H 8262 plakalı otomobille çarpışması sonucu otomobil sürücüsü Aslan ile araçta bulunan Yaşar Şimşek (23), Hüseyin Acar (22) ile Mustafa Çınar (41) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobildeki yolculardan Mustafa Özalan (35) ile TIR şoförü Kuysal hastaneye kaldırıldı. 

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