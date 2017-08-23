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Sarıgöl'de karpuzun pekmezini yaptı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Sarıgöl ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde karpuz üreticisi 54 yaşındaki Kemal Akdağ, satamadığı karpuzlardan pekmez yaptı

23 Ağustos 2017 21:21

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesi Çanakçı Mahallesi\'nde karpuz üreticisi 54 yaşındaki Kemal Akdağ, satamadığı karpuzlardan pekmez yaptı.
Sarıgöl\'de tarlasının dört dekarlık alanında karpuz yetiştiren Kemal Akdağ, pazarda karpuz satışı yaparken karpuzun pekmezini hazırlamaya karar verdi. Kilosu 75 kuruşa karpuz satmaktansa pekmezinden daha fazla gelir elde edebildiğini söyleyen Akdağ, \"Üzümden pekmez olur da karpuzdan niye olmaz diyerek evimde eşimle birlikte karpuzun pekmezini yapmaya başladım. Gerçekten çok güzel oldu. Üzüm pekmezi kadar tatlı pekmez oldu. Gelecek yıl kavundan pekmez yapmayı deneyeceğim\" dedi.
Eşiyle birlikte yaptıkları pekmezin çok beğenildiğini anlatan Züheyla Akdağ ise \"Karpuz çok güzel bir meyve ama para etmedi. Biz de pekmez yapmaya karar verdik. Karpuzun kabuğundan reçel, küçük kelek karpuzlardan da turşu yapıyoruz\" diye konuştu.

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