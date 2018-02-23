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Sarıgöl'da vatana, bayrağa ve şehide saygı yürüyüşü

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sarıgöl İlçe Teşkilatı ve Sarıgöl Ülkü Ocakları Şubesi tarafından 'Vatana, Bayrağa ve Şehide Saygı' yürüyüşü düzenlendi

23 Şubat 2018 14:43

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sarıgöl İlçe Teşkilatı ve Sarıgöl Ülkü Ocakları Şubesi tarafından \'Vatana, Bayrağa ve Şehide Saygı\' yürüyüşü düzenlendi.
Sarıgöl Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile yürüdü. Şehit Esin Akay Caddesi, Tırazlar Caddesi güzergâhını takip ederek Sarıgöl Şehitlik Anıtı\'na kadar yürüyen kalabalık, yol boyunca \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\", \"Ne mutlu Türk\'üm diyene\", \"Vatan sana canım feda\" sloganları attı. Şehitlik Anıtı\'nda devam eden programda, şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra yürüyüşe katılanlara seslenen Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kurucu, \"Zeytin Dalı Harekâtı\'nı yürekten destekliyoruz. Terör odakları yıllarca Kandil\'i üs olarak kullandılar. 1990 yılından bu yana bir koridor oluşturarak, Türkiye\'ye Amanos Dağları\'ndan sızmaya başladılar. Bu koridor sayesinde Akdeniz\'e inmeye çalışıyorlardı. Kahraman askerlerimiz bu koridora \'Dur\' dedi. Cephede kahramanca savaşan askerlerimizin yanındayız. Devletimizin bekası, birliği için Ülkücüler olarak devletimizin yanındayız. Allah askerlerimizin ve güvenlik güçlerimizin yâr ve yardımcısı olsun. Şehitlerimizi de rahmetle anıyorum\" dedi.
MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı da konuşmasında, cephede savaşan asker ve güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirtip, vatan için birlik ve beraberlik içinde olduklarını söyledi.
Sarıgöl Belediye Başkanı MHP\'li Necati Selçuk\'un da katıldığı etkinlik, şehitler için Kuran-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

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