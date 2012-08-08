Muğla'da iki turistin su sporu kazası ölümle bitti!

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Köyü’ndeki, tatil köyünde yaşanan su sporları kazasında, 2 Alman turisten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Hürriyet'in haberine göre, Almanya’dan bir hafta önce Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Köyü'ndeki tatil köyüne gelen 22 yaşındaki Isabella Fuchs (sağdaki) ile Neele Huermawn (14), dün saat 18.00 sıralarında su sporu yapmak için şişme botun (Super mable) sürat teknesiyle çekilmesiyle yapılan aktiviteye katıldı.

Yaklaşık 100 metre uzaklaştıkları sırada, teknenin manevra yapması nedeniyle şişme bottaki 2 Alman, savrularak denize düştü. Düşerken başını denizde demirli bir tekneye çarptığı belirlenen Isabella Fuchs öldü.

Ağır yaralanan Neele Huermawn ise kaldırıldığı özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tekneyi kullanan Ahmet Arslan (30) gözaltına alındı.

Ortaca Kaymakamı Mustafa Gürdal bu tür kazaların tekrarlanmaması için tedbirlerin alınacağını belirterek, “Bu konunun turizme zarar vermemesi için herkesin gerekli hassasiyeti göstermesini istiyorum” dedi.