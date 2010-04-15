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Çevre

Sarıgerme Koyu'nda golf sahasına izin yok

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, imar planı değişikliklerinin yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazı reddetti.

15 Nisan 2010 03:00

T24 - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sarıgerme Koyu'na golf alanı ve turistik tesis yapılmasına ilişkin imar planı değişikliklerinin yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazı reddetti.


Avukat Göray Karabulut, Muğla'nın Ortaca ilçesi Fevziye köyünde 3 Eylül 2007'de onaylanan Sarıgerme 2. Kısım Golf Alanı ve Turistik Tesisler uygulama imar planı değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.


Danıştay 6. Dairesi, imar planı değişikliklerinin yürütmesini durdurdu.


Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Daire kararına itiraz ederek, kaldırılmasını istedi.


İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itirazı reddetti.

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