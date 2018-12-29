Sarı Yelekliler yedinci haftada da sokakta

Fransa'daki Sarı Yelekliler bir kez daha sokaktaydı. Başkent Paris'teki göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, gösterilere katılım en düşük seviyeye geriledi.

Fransa'da akaryakıt vergisine getirilen zammı protesto için başlatılan Sarı Yeleklilerin eylemleri bu hafta sonu da devam etti. Başkent Paris'te göstericilerin toplanma noktası bu kez France Televisions ve BFM TV'nin merkez binasının yakınları oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen göstericiler, Fransız kanallarını sahte haber yapmakla suçladı.

Tramvay hattını kapatan göstericilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Fransız haber ajansı AFP, çıkan arbede sonucu gözaltına alınanlar olduğunu bildiriyor.

Paris'in yanı sıra Nantes ve Marsilya'da da gösteri düzenlendi. Gösterilere katılımın geçen haftalara kıyasla düştüğü belirtiliyor. 22 Aralık'taki gösteriye 38 binden fazla kişinin katıldığı açıklanmıştı. En fazla katılımın kaydedildiği 17 Kasım'daki ilk gösterilerde yaklaşık 282 bin kişi yer almıştı.

Net bir rakam açıklanmazken, katılımın gösterilerin başladığı günden bu yana en düşük seviyede olduğu vurgulandı. Ancak Sarı Yeleklilere destek veren işçi sendikaları ve siyasi gruplar, katılımın düşmesinde Noel ve yeni yıl tatilinin etkili olduğunun altını çiziyor.