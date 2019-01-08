Sarı Yelekliler protestoları | Fransa, izinsiz gösterilere katılımı yasaklayacak

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 7 haftadır süren Sarı Yelekliler protestoları sonrası hükümetin, izinsiz gösterilere katılımı yasaklayan bir yasa tasarısı hazırlayacağını açıkladı. Tasarı, izinsiz gösterileri organize edenlerin, bu göstericilere katılanların ve gösterilerde maske takanların cezalandırılmalarını öngörecek.

Pazartesi akşamı Fransız TV kanalı TF1'e konuşan Başbakan Philippe, daha önceden sorun çıkardığı bilinen isimlerin de gösterilere katılmasının yasaklanacağını söyledi.

Philippe bu konuda, futbol maçlarına gitmeleri yasaklanan, daha önce olay çıkarmış taraftarlara yapılan uygulamanın örnek alınabileceğini belirtti.

"Son söz, kurumlarımızı sorgulayanların olmayacak" diyen Philippe, bundan sonra planlanan gösterilerde 80 bin güvenlik görevlisinin bulunacağını da açıkladı.

Fransa'daki gündemdeki yasa tasarısı, hasar gören işyerlerinin zararının, hasara neden olan eylemciler tarafından karşılanmasını da öngörüyor.

Cumartesi günü başkent Paris'te sokaklara çıkan eylemciler bazı motosikletleri, araçları ve barikatları ateşe vermişti.

Bir hükümet binasının kapısını kıran göstericiler, polisle çatışmıştı.

Polis, izinsiz gösteri organize etmekle suçladığı kamyon şoförü Eric Drouet'yi tutuklamıştı.

Sarı Yelekliler protestoları nasıl başladı?

Giydikleri yüksek görünürlüklü yelekler nedeniyle Sarı Yelekliler adı verilen muhalif hareket, 17 Kasım'da akaryakıt vergilerindeki zamma tepki olarak kırsal kesimde başladı.

Daha sonra eylemler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına ve yönetim tarzına karşı daha geniş kapsamlı protesto gösterilerine dönüştü.

Eylemleri yasal olarak daha önceden bildirme zorunluluğu olan göstericiler bu kurala uymadı, başkent Paris ile diğer büyük kentlerde polisle çatıştı.

Haftalar süren gösteriler ve şiddet olaylarının ardından Cumhurbaşkanı Macron Aralık ayı ortasında, tepki çeken zamları iptal etti.

Macron ayrıca asgari ücretin artırılacağını ve emeklilere vergi indirimi yapılacağını açıkladı.

Sarı Yeleklilerin 31 Aralık'taki son gösteri çağrısının ardından sadece birkaç yüz kişi toplandı.

Ancak geçen hafta sonu Paris sokaklarında eylemcilerle polis yeniden çatıştı.

Eylemlerde şu ana kadar en az 6 kişi hayatını kaybetti, 1400 kişi de yaralandı.

İtalya hükümeti ise Sarı Yelekliler hareketine, "Yeni bir Avrupa'nın doğduğuna" vurgu yaparak destek vermişti.