Sarı Yelekliler altıncı kez gösteri düzenledi

Fransa'da Sarı Yeleklilerin altıncı kez düzenlediği protesto gösterisine katılım Noel nedeniyle düşük oldu. BFM ve CNews televizyon kanallarının haberlerinde Versailles ve başkent Paris sokaklarında göstericilerin dağınık ve sayıca az olduğu görüldü.

Turistik Sacre Coeur Bazilikası'nın bulunduğu Montmartre sokaklarında yürüyüş yapan Sarı Yelekliler "Parisliler bize katılın" sloganları attı. Kimi göstericiler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını istedi. Elysee Sarayı yakınındaki La Madeleine kilisesine yürümek isteyen bir grup Sarı Yelekli polis tarafından durdurulunca grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Fransız polisi göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Paris polisinin verdiği rakamlara göre başkentteki gösterilere yaklaşık 800 kişi katıldı.

Bir kişi öldü

Öte yandan Sarı Yeleklilerin protesto gösterileri sırasında bir kişi daha hayatını kaybetti. Fransa'nın güneyindeki Perpignan kentinde 36 yaşındaki bir kişi Cuma günü aracıyla Sarı Yeleklilerin kurduğu yol barikatında bulunan bir kamyona çarptı. Yaşanan kaza ile Sarı Yeleklilerin protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Fransa'daki akaryakıt zamlarına ve Macron'un liberal reformlarına karşı kasım ayı ortasında başlayan protesto gösterileri ismini tüm motorlu taşıtlarda taşınması zorunlu olan sarı yeleklerden alıyor.

Sarı Yeleklilerin protesto gösterileri 17 Kasım tarihinde 300 bin kişiye ulaşmış son haftalarda hız kaybetmişti. Geçen Cumartesi günü gösteriye katılanların sayısı 66 bin olarak kaydedilmişti.

Reuters/EC,ÇÖ

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