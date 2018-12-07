Sarı Yeleklerin eylemlerinin faturası 1 milyar Euro

Fransa'da akaryakıt zammını protesto eden Sarı Yeleklerin, haftalardır süren eylemleri Fransız perakendecileri vurdu. Fransız perakendeciler, eylemlerin başladığı 17 Aralık'tan bu yana yaklaşık 1 milyar Euro gelir kayıp yaşadıklarını açıkladı.

Açıklama, Fransız Perakendeciler Federasyonu tarafından yapıldı. Carrefour ve Casino gibi süpermarket zincirlerini barındıran Federasyon, en yoğun tüketim sezonlarından biri olan Noel'deki sezonunun eylemlerden etkilenebileceği uyarısında bulundu. Eylemler nedeniyle Noel dönemindeki satış beklentisinde yaklaşık yüzde 30 ila yüzde 40'lık bir düşüş beklendiği belirtiliyor.

Gözler Sarı Yeleklerin yarınki eyleminde

Sarı Yeleklerin Cumartesi günü başkent Paris'te yapacağı eylemler nedeniyle kentin birçok noktasında dükkanlar kapalı olacak. Çok sayıda dükkan vitrinlerini korumak için önlem alıyor. Geçen haftaki gösterilerde bazı vitrin camları indirilmiş, bazı dükkanlar yağmalanmıştı.

Gösteriler sırasında çıkabilecek şiddet olaylarına karşı geniş güvenlik önlemi alındı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe haftasonu ülke çapında 89 bin güvenlik görevlisinin mesai yapacağını söyledi. Philippe, başkent Paris'te güvenliği sağlamak için 8 bin kişilik bir ekibin görevlendirildiğini açıkladı. Jandarmaya ait 10 zırhlı aracın Paris'teki eylemler sırasında kullanılacağı belirtildi.

Güvenlik önlemleri çerçevesinde Paris'teki bazı turistik noktaların kapalı olacağı açıklandı. Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi ve Eiffel Kulesi'ne ziyaretçi alınmayacak. Ayrıca, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) altı maç ertelendi.

17 Kasım'da başlayan eylemlerde dört kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen eylemler milyonlarca euroluk maddi hasara neden olmuştu. Eylemler nedeniyle hükümet akaryakıt zammı planını rafa kaldırmıştı.