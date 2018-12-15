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Dünya

"Sarı Yelek"lerin beşinci hafta sonu mesaisi

Geçen hafta bu saatlerde 325 kişi gözaltına alınmıştı

15 Aralık 2018 15:27

Fransa’da "Sarı Yelek" protestaları beşinci hafta sonuna girdi. Paris'te 8 bin polisin görev aldığı belirtildi.

France Info'nun haberine göre eylemcilerin toplanmaya başladığı saatten beri 30 kişi gözaltına alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hafta içinde vatandaşları eylemlere katılmamaya ve sakinliğe davet etmişti. Fakat Sarı Yelekler “Macron İstifa” sloganıyla eyleme devam ediyor. 

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Geçen hafta bu saatlerde 325 kişi gözaltına alınmıştı. 

 

 

 

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