Macron'dan 'Sarı Yelekler'e çağrı: Ülkemizin sükunete, düzene ihtiyacı var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Sarı Yelekliler'in yarın devam edecek eylemleri öncesi "sükunet" ve "düzen" çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Macron, "Demokrasimizin, kamusal alanların işgali ve şiddet unsurlarını kabul edebileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Göstericilerin taleplerini duyduğunu ve attığı adımları savunan Macron, "Ülkemizin sükunete, düzene ihtiyacı var. Yeniden normal olarak işlemesi gerekiyor" diye konuştu. Macron, istifa çağrılarını ise reddetti.

Sarı Yelekler 'Eylemler sürecek' diyor

‘Sarı Yelekliler' eylemlerinin önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Maxime Nicolle, hükümetin iptal çağrılarına rağmen cumartesi günü ülke genelinde gösteri düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Versay Sarayı'nın yakınında bulunan ve 1789 Fransız ihtilalinin sembollerinden Jeu de Paume Caddesi'nde basın toplantısı düzenleyen Nicolle ve “Sarı Yeleklilerin” sözcülerinden Priscillia Ludosky, insanların gösteriler için daha fazla kenetlendiğini ve Macron'un pazartesi akşamı yaptığı konuşmadan sonra gösterilere katılmayanların da cumartesi günkü eylem için sokaklara çıkacağını söyledi.

Ludosky, Macron'a hitaben öfkeli olduklarını, öfkelerini ancak bu şekilde dile getirebildiklerini ve vatandaşların üzerlerine yüklenen vergileri artık kaldıramadığını ifade etti.

Ludosky, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransızların yaşadıkları zorlukları anladığını söylemesine rağmen ekonomik şartlarını iyileştirecek somut ve kalıcı adımlar atmadığını kaydetti.

Halka, anayasada bazı maddelerin değiştirilmesi ve parlamentonun çıkaracağı yasalar için referandum hakkı verilmesini, ayrıca Macron'un imzalamak istediği uluslararası anlaşmaların da halk oylamasına götürülmesini talep ettiklerini aktaran Ludosky, hükümetten bu konuda cevap beklediklerini ifade etti.

‘Sarı Yelekliler’ sosyal medya üzerinden başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde cumartesi günü yeniden sokakta olacaklarını duyururken, Belçika ve Hollanda'da da eylemler için çağrı yapıldı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam ve 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından vergi kesintisi yapılmayacağı açıklamalarını yetersiz bulan Fransızlar, başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde cumartesi günü yeniden eylem düzenleyeceklerini açıkladı.