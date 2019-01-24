Sarı Yelekler siyasete giriyor; oyların yüzde 13'ünü almaları bekleniyor

Fransa’da iktidar karşıtı gösterilerini sürdüren 'Sarı Yelekler', mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmak için harekete geçti.

Euronews'in haberine göre, Sarı Yelekleri temsil eden bir grup tarafından basına yapılan yazılı açıklamada, “Halk hareketi, vatandaşların öfkesinin, yine halkın beklentilerini karşılayabilmek için siyasi bir projeye dönüştürülmesi ihtiyacını ortaya koyuyor” ifadesi kullanıldı.

Seçimlere girecek grubun liderlerinden 31 yaşındaki hemşire Ingrid Levavasseur, liste başı olarak yarışacak.

Üçüncü büyük siyasi güç olacak

Mazot fiyatlarındaki artışa karşı çıkmak için kasım ayında başlayan eylemler, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarına yönelik ülke çapında geniş çaplı protesto eylemlerine dönüşmüştü.

'Sarı Yelekler'in, son anketlere göre AP seçimlerinde oyların yüzde 13’ünü alması bekleniyor. Son anketler, Macron’un iktidar partisinin mayıs ayındaki seçimlerde yüzde 22,5, aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisinin ise yüzde 17,5 oranında oy alacağını ortaya koyuyor.