Sarı Yelekler, PSG-Montpellier maçını erteletti

Fransa'da akaryakıt zammında karşı başlayan Sarı Yelekler protestosu nedeniyle daha önce Cumartesi günü oynanması planlanan Paris Saint Germain (PSG) - Montpellier maçı, polisin uyarısıyla ileri bir tarihe ertelendi.
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu, PSG ile Montpellier arasında 8 Aralık Cumartesi günü oynanması planlanan lig karşılaşmasının ertelendiğini açıkladı.
LFP'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 17. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü başkent Paris'te yapılması gereken PSG-Montpellier maçının, polis teşkilatının talebi doğrultusunda ertelendiği duyuruldu.
Karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra belirleneceği bildirildi.