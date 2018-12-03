'Sarı Yelekler' protestolarının sürdüğü Fransa: OHAL ilanı gündemde

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Paris'teki protestolar sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilanının gündemde olduğunu söyledi.

Fransa’da ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazot vergisi zammı ile genel olarak hayat standartlarındaki düşüşü protesto eden “sarı yelekliler”, Paris sokaklarındaki protestolarına devam ediyor. 17 ve 24 Kasım'daki gösterilerin ardından önceki gün sokağa çıkan göstericilerin sayısının 136 bini bulduğu belirtiliyor.

Ülke genelinde 81'i polis 263 kişinin yaralandığı olaylarda, 378'i Paris'te olmak üzere 630 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Ne olmuştu?

Ülke genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve yaşamlarını rahatlatacak ekonomik düzenlemeler yapmasını talep ediyor.

Eylemciler, dün sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.