"Sarı yelekliler" protestoları büyüyor: 630 gözaltı, 263 yaralı

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan, dün ülke genelinde düzenlenen akaryakıt zammı protestolarına 136 bin kişinin katıldığı, çıkan olaylarda 263 kişinin yaralandığı ve 630 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün ülke çapında gerçekleşen akaryakıt zamları protestolarına ilişkin son rakamlar paylaşıldı.

Açıklamada, başkent Paris'te 10 bin olmak üzere ülke genelinde gösterilere 136 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Gösterilerde çıkan olaylarda 81'i polis 263 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 378'i Paris'te olmak üzere ülkede toplamda 630 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Bu arada, Adalet Bakanı Nicole Belloubet, düzenlediği basın toplantısında, dün gözaltına alınanların yaklaşık 3'te 2'sinin yargılanacağını açıkladı.

Dünkü gösterilerle beraber 17 Kasım'dan bu yana çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandı, bin 424 kişi gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Ülke genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve yaşamlarını rahatlatacak ekonomik düzenlemeler yapmasını talep ediyor.

Eylemciler, dün sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.