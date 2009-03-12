Sarı saçlar için inceleme başlatıldı!

İzmir Valiliği, lise öğrencisi M.D.K'nın saçlarını sarıya boyattığı gerekçesiyle okulunda sorunlarla karşılaştığı iddialarını araştırmak için iki müfettiş görevlendirdi



İzmir Valiliği, Büyük Çiğli Lisesi öğrencilerinden M.D.K'nın, saçlarını sarıya boyattığı gerekçesiyle okulunda çeşitli sorunlarla karşılaştığı yönündeki iddialarını araştırmak için iki

müfettişin görevlendirildiğini ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.



İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, M.D.K'nın daha önce öğrencisi olduğu Adnan Saygun Lisesi ve 75. Yıl Meslek Lisesi idareci ve öğretmenleri tarafından saçlarını boyattığı gerekçesiyle derslere alınmadığı ve bu nedenle öğrencinin sınıfta kaldığına ilişkin haberler üzerine böyle bir açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edildi.



Açıklamada, "Yapılan ilk değerlendirmelere göre, adı geçen öğrenci hakkında herhangi bir disiplin işlemi yapılmadığı, öğrenimini engelleyecek bir durum olmadığı ve okul değişikliklerinin velisi olan babasının isteği üzerine gerçekleştirildiği, M.D.K'nın eğitim-öğretimini sürdürmesi konusunda herhangi bir engelleme olmadığı gibi öğrencinin derslere devam ettiği bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.



Konunun çeşitli basın yayın organlarında yer almasının ardından, öğrenci velisinin iddialarına yer veren haberlerin çıktığı, M.D.K'nın en son kayıt yaptırdığı Büyük Çiğli Lisesi'nde de benzer sorunlarla karşılaştığının aktarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Söz konusu iddialar ile M.D.K'nın saçlarının 'doğal sarışın' olduğuna ilişkin Ege Üniversitesi Dermatoloji Bölümü'nden alındığı ifade edilen raporun okul yönetimi tarafından kabul edilmediğine ilişkin iddiaları araştırmak üzere Valilik oluru ile iki müfettiş görevlendirilerek inceleme başlatılmıştır."



Açıklamada, konuyla ilgili görevlendirilen müfettişlerin yapacakları inceleme sonuçlandığında kamuoyunun bilgilendirileceği bildirildi.

