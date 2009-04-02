‘Sarı nokta’ hastalığına karşı balık tüketin

Beslenme etkileri



Prof. Dr. Karaçorlu, yaptığı açıklamada, makulanın renk ve keskin görmenin gerçekleştiği yer olduğunu belirterek, içinde sarı rengi veren pigmentler bulunduğu için bölgeye "sarı nokta" dendiğini ifade etti.Bu pigmentlerin gözü zararlı ışınlardan koruduklarını dile getiren Prof. Dr. Karaçorlu, şunları kaydetti:"Sarı nokta, her sağlıklı gözde bulunan, retina yani ağ tabakada, tam merkezdeki bir milimetrelik bir alanı işgal eden anatomik bir bölgedir. Halk arasında kullanılan 'sarı nokta hastalığı' ile de aslında 'Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu' kastedilmektedir."Sarı noktanın diyabet, doğumsal-kalıtsal hastalıklar, travmalar, retina yırtılması ve delinmeleri gibi çok sayıda hastalıktan etkilenebildiğini de belirten Prof. Dr. Karaçorlu, "Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu"nun da bu hastalıklardan sadece bir tanesi olduğunu ifade etti.Prof. Dr. Karaçorlu, şunları kaydetti:"Sarı noktanın bir hastalığı olan 'Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu'nda beslenme, değiştirilebilir bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Hastalığın ilerlemesinin önlenmesi için besin desteğine ihtiyaç bulunmaktadır. Bunlar Omega 3, lutein (bitkilerde bulunan sarı renkli organik bir renklendirici) ve antioksidanlardır. Omega 3, somon, morina ve ton balığı gibi derin deniz balıklarında; lutein, ıspanak, brokoli gibi yeşil sebzelerde ve sarı renkli meyvelerde; antioksidanlar ise bazı sebze, meyve, tahıl ve baklagiller ve benzeri besinlerde bulunmaktadır.Ancak bu ögeler besinlerde düşük konsantrasyonda bulunuyor. Dolayısıyla hastalığı önlemek için gerekli miktarı besinler yoluyla almak çok güç olabiliyor. Bu ögeler, vitamin desteği olarak kolayca dışarıdan alınabilir. C ve E vitaminlerinin birlikte alınması, özellikle retinanın görme merkezi gibi davranan makula bölgesinde yaştan kaynaklanan bozulmaların ilerlemesini yavaşlatabiliyor."