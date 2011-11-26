Sarı-Kırmızı gece!



T24 - Galatasaray Engin Baytar ve Elmander'in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldığı maçta, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti





Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, 9 kişi tamamladığı karşılaşmada sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golleri 45. dakikada Engin Baytar, 59. dakikada penaltıdan Milan Baros kaydederken, Sivasspor'un tek golü 70. dakikada Erman'dan geldi.



Ligde Arena Stadı'nda oynadığı son iki karşılaşmada da galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray bu sonucun ardından iç sahada yaşadığı 3 puan hasretine de son verdi. Galatasaray'ın ilk golünü atan Engin Baytar ise karşılaşmanın 82. dakikasında Sivasspor kalecisine topsuz alanda kafa attığı için kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu karttan 7 dakika sonra ise İsveçli golcü Elmander, Sivassporlu Hayrettin'e yaptığı sert faul sonucu kırmızı kart gördü ve Galatasaray mücadeleyi 9 kişi tamamladı.



Galatasaray bu sonucun ardından ligde 22 puana yükselirken, lig lideri Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 3'e indirdi. Sivasspor ise bu sonucun ardından 15 puanda kaldı.



Sarı Kırmızılı ekip ligin 13. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olurken, Sivasspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.







Engin başrolde



Karşılaşmanın 45. dakikasında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren Engin Baytar, Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü atarken maçın 82. dakikasında topsuz alanda Sivasspor kalecisi Borjan'a attığı kafa sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.





Baros'un 3. Golü



HaberTürk'te yer alan habere göre, Galatasaray'ı 59. dakikada penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçiren Çek golcü Milan Baros, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti. 58. dakikada Sivasspor kalecisi Milan Borjan'ı geçen Baros, takımına penaltı kazandırdı. Penaltı atışını kullanan Baros bu sezon ligdeki 3. golünü atarken, Galatasaray'ın da bu sezonki 4. penaltı golüne imzasını attı.



Karşılaşmanın 40. dakikasında Uğur'a yaptığı sert hareket sonucu sarı kart gören Tomas Ujfalusi, Galatasaray'ın ligin 13. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.







Derbiye göre iki değişiklik





Sarı-kırmızılı ekibin geçen hafta Beşiktaş ile yaptığı derbi maçın kadrosuna göre Sivasspor karşısına çıkan kadroda, iki değişiklik oldu. Beşiktaş maçında ilk 11'de yer alan isimlerden Ayhan Akman ile yine bu maç sonrasında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç ceza verilen Felipe Melo, Sivasspor karşısında takımdaki yerlerini alamadılar. Sivasspor maçına yedekler arasında başlayan Ayhan ve cezalı Melo'nun yerine Albert Riera ile Milan Baros ilk 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'da sakatlıkları süren Sabri Sarıoğlu ve Yekta Kurtuluş ile sakatlığı geçmesine rağmen Beşiktaş derbisinde de kadroya alınmayan Gökhan Zan, Sivasspor karşısında şans bulamadı.



Beşiktaş derbisinde tribünlerin büyük tepkisini çeken ve atılan yabancı maddelerin hedefi olan Fildişi Sahilli oyuncu Emmanuel Eboue'ye sarı-kırmızılı tribünler moral verdi. Sivasspor maçı öncesi Eboue'yi tribünlere çağıran Galatasaray taraftarları, ''Üçlü'' çektirdikleri oyuncu lehine tezahüratlarda bulundular. Taraftarlar ayrıca, üzerinde Eboue'nin resmi bulunan ve Fransızca ''Nous sommes tous avec toi'' (Hepimiz seninle birlikteyiz) yazılı bir pankart da açtılar.





Efsane unutulmadı



Galatasaray'da bu sezon hayata geçirilen ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da yapılan lig maçlarında uygulanan, ''Galatasaray Efsanelerini Anıyor Türk Telekom Duyuruyor'' projesi kapsamında, Sivasspor maçında Candemir Berkman ile Suat Mamat taraftarların karşısına çıktı. 1950 ve 1960'lı yıllara damgasını vuran, Galatasaray;ın yakaladığı başarılarda önemli pay sahibi olan iki unutulmaz isim Candemir Berkman ile Suat Mamat, Sivasspor maçı öncesi sahaya çıkarak tribünleri selamladı. Candemir Berkman ile Suat Mamat'a kulüp başkan yardımcısı Adnan Öztürk tarafından birer plaket verildi.







