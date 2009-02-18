‘Sarı Gelin Ermeni okullarında izletilmesin’

Ermeniler Başbakan Erdoğan’a bir mektup yazarak MEB emriyle okullarda seyrettirilen ‘Sarı Gelin’ belgeselinin en azından Ermeni okullarında izlettirilmemesini istedi



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bütün ilköğretim okullarında ‘Sarı Gelin-Ermeni Sorununun İç Yüzü Belgeseli’nin izletildiği ortaya çıktıktan sonra 500’e yakın Ermeni yurttaş Başbakan’a açık mektup yazarak, “En azından Ermeni okullarında izletilmesin” dedi. Ancak bu kez de okullarda izletilenden çok daha fazla sayıda belgesel kopyasının AKP İstanbul İl Başkanlığı Gençlik Kolları’nca dağıtıldığı ortaya çıktı.



Ermeni soykırımı iddialarına karşı Türk tezini savunan ‘Sarı Gelin’ belgeselinde Ermeni çetelerin 1915 öncesinde Türk köylerini basarak insanları öldürdüğü, köyler yaktığı, işkence yaptığı anlatılıyordu. Belgeselin MEB?emriyle 25 Haziran 2008’den bu yana, aralarında Ermeni okullarının da yer aldığı tüm okullarda izletildiği ortaya çıkmıştı. MEB geçen ay gönderdiği yazıdaysa belgeselin izletilmesiyle ilgili sonuç raporlarının 27 Şubat’a mesai bitimine kadar gönderilmesini istedi. Yazıda, bu belgeselin Genelkurmay Başkanlığı’nca hazırlandığı belirtiliyordu.



Türkiye’de yaşayan yaklaşık 500 Ermeni ve aydın Başbakan Erdoğan’a bir mektup yazarak belgeselin en azından Ermeni okullarında gösterilmemesini istendi. Mektupta şunlar ifade edildi: “Söz konusu belgeselin konuyu ele alış şekillerine bakıldığında, tarihi konularda bilgi sağlamak yerine şiddet ve ayrımcılık söylemlerini körükleyerek kin ve nefret duygularını geliştireceği, toplumda zaten var olan Ermeni düşmanlığını artıracağı kesindir... Sayın Başbakanımız, bu uygulamada en büyük zararı Türk arkadaşları ile birlikte öğretim gören Ermeni öğrenciler görecektir. Kalabalık bir sınıfta, bu şekilde suçlanmanın, bütün bakışların kendisine dönmesinin çocuk psikolojisinde ne gibi yaralar açacağını ve kalıcı hasarlar bırakacağını, yaşamayan bilemez... En azından Ermeni çocuklarının bu DVD’leri izlerken duyacakları eziklik, suçluluk ve dışlanmışlıktan kurtarılması için Ermeni azınlık ilköğretim okullarında bu DVD’lerin gösterilmesinin engellenmesini, Ermeni öğrencilerin izlemekten muaf tutulmalarını önemle rica ederiz.”



AKP 75 bin tane dağıttı



Ancak Başbakan Erdoğan’a açık mektup imzaya açılırken AKP’nin belgeseli il başkanlıklarında dağıttığı ortaya çıktı. Belgeselin yönetmeni İsmail Umaç’ın verdiği bilgiye göre AKP il örgütü, 22 Temmuz seçimlerinden önce belgeselden 75 bin kopya istedi. DVD’ler AKP İstanbul Gençlik Kolları tarafından gençlere ‘hediye’ edildi. DVD’lerin arka yüzünde, 22 Temmuz’da İstanbul Milletvekili seçilen Mehmet Müezzinoğlu’nun da sunuş yazısı var. Umaç ayrıca belgesel ile Genelkurmay’ın bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.



Bu MEB ile Yahudi öğrenci olmak da zor



Hükümetin ‘Sarı Gelin’ belgeselinin izlettirilmesinden önce de ilköğretim okullarında tartışılan uygulamaları olmuştu. MEB’in genelgesiyle bütün okullarda Gazze’de İsrail’in saldırıları sonucu ölenler için bir dakika saygı duruşunda bulunması istenmişti. Uzmanlar bu etkinliğin çocukların psikolojisinde olumsuz etki yaratacağını ve Yahudilere karşı düşmanlığa neden olabileceğini belirtmişti.



AKP’nin çocuk politikasıyla ilgili bir başka tartışma ise 14 Şubat 2009’da Radikal’de ‘AKP Çocuk Kolları’manşetiyle yer aldı.



Başbakan Erdoğan’ın mektubunu kapı kapı dolaşarak dağıtacak 15 bin ‘AK Elçi’ için yapılan ve Başbakan Erdoğan’ın da katıldığı etkinlikte sadece gençlik kollarına üye olanlar değil, partiye üye olamayacak yaşta çocukların olduğu görülmüştü.



Milli Eğitim'den Sarı Gelin açıklaması



Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermeni iddiaları konusunda hazırlanan ''Sarı Gelin-Ermeni Sorununun İç Yüzü'' isimli belgeselin DVD'sinin doğrudan ders aracı olarak değil, yardımcı eğitim materyali olarak öğretmenlerin yararlanabilmeleri için ilgili birimlere gönderildiği belirtilerek, ''Eğitim materyalinin kullanımı sırasında amacı aşan uygulamaların ortaya çıktığı anlaşıldığından bizzat Sayın Bakan tarafından meseleye el konulmuş, yarısı dağıtılan DVD'lerin diğer yarısının dağıtımı durdurulmuştur'' denildi.



