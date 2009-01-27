Sarı dişler sizi üzmesin

Birçok kişi dişlerinin fazla sarı olması yüzünden toplum içerisinde gülümsemekten çekiniyor ve kaçıyor.



Dişlerini düzenli olarak fırçalamalarına, kulaktan duyma birçok şeyi denemelerine rağmen bu lekelerden kurtulamayan ve bu durum yüzünden strese veya bunalıma giren bireylere Plusdent Diş Kliniği'nden Diş Hekimi Mehmet Zahid Kazandı Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada tedavi önerilerinde bulundu.



Tetarasiklin renkleşmesi hakkında bilgi veren Diş Hekimi Mehmet Zahid tetrasiklinin çeşitli bakterileri öldürmeye yarayan güçlü bir antibiyotik olduğunu, 1980 yılından önce birçok kadın hamileliği sırasında bu antibiyotiği kullandığını ve bu dönemde kullanılan tetrasiklinli antibiyotiğin çocuğun dişleri sürülürken dişlerde kalıcı renkleşme ve lekelere neden olduğunu söyledi. Tetrasiklin yüzünden dişlerde oluşan renkleşme ve lekelerin genel ağız bakımıyla yok olmayacağını, bireylerin bunun için diş kliniklerinde diş hekimleri tarafından uygulanacak tedavilere ihtiyaçları olduklarını belirtti ve bu tedavileri sıraladı;



Diş Beyazlatma; Diş beyazlatma yöntemi estetik diş hekimliğinde en sık kullanılan tedavi yöntemidir. Dişlerinde çeşitli nedenlerden dolayı renkleşme oluşmuş bireylerin dişlerini beyazlatmak için kullanılır. Bilinen iki tip diş beyazlatma yöntemi vardır. Bunlar ev tipi diş beyazlatma ve ofis tipi beyazlatma yöntemidir. Ancak tetrasiklin lekeleri çok ileri durumda olan hastalarda beyazlatma işlemi istenilen sonucu vermez. Beyazlatma işleminin başarılı olup olmayacağının en doğru kararını ise diş hekiminiz verecektir.



Tetrasiklin renkleşmesine karşı porselen venerler; İleri boyutta tetrasiklin renkleşmesinin gözlemlendiği durumlarda diş beyazlatma işlemi istenilen sonucu vermez bu durumda porselen laminate venerlerin en uygun tedavi yöntemi olduğunu belirten Kazandı porselen yapraklar sayesinde bireylerin istedikleri formda, istedikleri beyazlıkta doğal dişlere sahip olabileceklerini belirtiyor ve bu tedavi yöntemi hakkında bilgi veriyor.



"Laminate venerler ince porselen yapraklardır. Dişlerden bağımsız olduklarında oldukça kırılgan ve hassas olan bu porselenler dişle bütünleştiklerinde doğal dişleriniz kadar sağlam olurlar. Materyalin ışık geçirgenliğinden dolayı oldukça doğal bir görünüm sağlayan porselen venerler bireylerin dişlerinde sadece 0,15 ile 0,30 mm aşındırmayla dişlerin ön yüzeylerine yapıştırılırlar. Bu sayede bireyler dişlerinde beğenmedikleri şekil ve rahatsız oldukları renkleşmelerden kurtulabilirler."

