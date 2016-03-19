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Yaşam

Sarhoşken atılan tweet’leri belirlemek mümkün

Rochester Üniversitesi’nden araştırmacılar Twitter kullanıcılarının sarhoş olup olmadığını belirleyen bir algoritma geliştirdi

19 Mart 2016 22:24

Rochester Üniversitesi’nden araştırmacılar, Twitter kullanıcılarının sarhoş olup olmadığını belirleyen bir algoritma geliştirdi.

Sputnik'in haberine göre, başlangıç olarak, bir yıl boyunca New York ve Monroe County’de atılan ve içerisinde alkolle ilgili sözcükleri (sarhoş, parti) içeren tweet’leri derleyen araştırmacılar, sonrasında da elde ettikleri verileri kullanarak hangi içeriklerin içkiliyken yazıldığını tespit etti.

Araştırmacılar, elde ettikleri veriler sayesinde belli bölgelerdeki içki dükkanı ve bar sayılarına ulaşabildiklerini belirtti.

 

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