'Sarhoş' rakunlar korku saçtı

T24 Haber Merkezi

ABD'nin West Virginia eyaletindeki birkaç vatandaş rakunların 'normal dışı' davranışları sebebiyle polise haber verdi. Vatandaşlar rakunların düz yürümekte zorlanmasını, sendelemesini ve 'garip' olarak nitelendirdikleri hareketlerini kuduzun erken belirtilerinden biri olabileceğini düşündüler ve olası bir salgını engellemek için durumu polise bildirdiler. Polis, yaptığı incelemeler sonucu rakunların sarhoş olduğunu farketti.

The Washington Post'ta yer alan habere göre polisler rakunların ağaçlarda fermente olmuş yaban elmalarını yediğini gördü ve fermentasyon sonucu elmalarda oluşan alkolün hayvanların garip davranışlar sergilemesine sebep olduğu ortaya çıktı. Polisler yakaladıkları rakunların kuduz değil, sadece sarhoş olduğunu öğrendikten sonra hayvanların sisteminden alkolün çıkmasını bekledi ve ardından doğaya saldı.