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BBC Türkçe

Sarhoş pilot, kalkıştan hemen önce gözaltına alındı

Sunwing Havayolları'na ait uçağın kokpitinde sızan pilotun, yasal limitin üç kat üzerinde alkol aldığı belirlendi

Fotoğraf: Arşiv

01 Ocak 2017 19:33

Kanada'da sarhoş bir pilot, kalkıştan kısa süre önce gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan iki saat sonra yapılan testlerde, adı açıklanmayan pilotun yasal limitin üç kat üzerinde alkol aldığı belirlendi.

Sungwing Havayolları'na ait uçak Calgary'den Meksika'nın Cancun kentine başka bir pilotla uçtu. Uçakta 100'den fazla yolcu bulunuyordu.

Uçuş ekibi, Cumartesi yerel saatle 07.00'deki uçuş öncesinde 37 yaşındaki pilotun tuhaf davranışlarda bulunduğunu sonra da sızdığını fark etti.

Yetkililere haber verilmesi üzerine pilot kokpitten çıkarıldı.

Pilot hakkında alkollüyken uçak kullanmak suçundan dava açılacak.

Polis sözcüsü Paul Stacey, soruşturma için pilotun ayılmasını bekleyeceklerini söyledi.

Sözcü, "Bir felaket olabilirdi ama bu kadar büyük bir havayolu şirketinde uçağın sarhoş bir pilotla havalanması ihtimali çok zayıftır. Çünkü güçlü kontrol mekanizmaları var. Diğer uçuş ekibi, kapı ekibi var ve hepsi güvenlikten sorumlu. Bu yüzden pilotun uçak terminalden ayrılmadan yakalanmasına şaşırmadım" dedi.

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