Sarhoş olmayı engelleyen ilaç geliyor

Doktorlar alkolün insanları sarhoş etmesini engelleyebilecek bir ilacı test etmeye başladı.

ABD'nin Yale Üniversitesi araştırmacıları "iomazenil" adlı maddenin içmeye başlamadan önce alınması halinde alkolün beyindeki bazı etkilerini etkisiz hale getireceğine inanıyor.

İlacın denemelerinden elde edilen sonuçlar iomazenil'i içmeden önce alan sürücülerin "daha çabuk frene bastığını ve daha az yoldan saptığını" gösterdi.

Ancak araştırmacılar insanların daha fazla içmesine yol açacak bir ilaç yapmak niyetinde olmadıklarını söylüyor.

Doktorlar beynin belirli bazı bölgelerinde alkolün etkisini önlemeyi umuyor. Iomazenil "sıkı içicileri" alkolün bazı zevklerinden mahrum ederek "ayık kalma" hapı geliştirmede yardımcı olacak.

Bu karaciğer ve diğer organların da korunmasını sağlayacak. Araştırmacı Deepak D’Souza, "Merkezi sinir sisteminde alkolü bloke edecek potansiyele sahip bir ilaç alkol zehirlenmesi ve alkolizm için benzersiz bir ilaç olabilir" dedi.