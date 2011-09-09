Sarhoş geyik ağaca çıktı

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Johansson, kükremeye benzer sesler duyarak dışarı çıkmış. Karşısında havayı tekmeleyip kendisini kurtarmaya çalışan ve şaşkın görünen dişi bir geyikle karşılaşmış. Geyiğin dalda çürüyüp fermente olan elmalara ulaşmak için ağaca çıktığı, dengesini kaybedip düşünce de asılı kaldığı tahmin ediliyor. Fermente elmalarda bulunan alkol, hayvanların sarhoş olmasına yol açıyor. Bu nedenle İsveç'te sonbahar aylarında sarhoş geyiklerle karşılaşmak sıradışı bir durum değil. Johansson'un olay yerine çağırdığı itfaiye ekipleri, çakırkeyif geyiği dalları testereyle keserek kurtardı.Dişi geyiğin geceyi bahçede geçirip dinlendiği, ertesi gün ise 'akşamdan kalma' bir halde yeniden civardaki koruya döndüğü açıklandı.Saro'nun diğer sakinleri de bu olaydan bir kaç gün önce geyiği çevrede dolaşırken gördüklerini söylüyor. Johansson geyiğin hasta, sarhoş ya da biraz alık göründüğünü söyledi.