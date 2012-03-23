'Sarhoş edip videomu internete yüklediler, intihar edeceğim!'

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

TBMM’nin internet bağımlılığında gelinen noktayı belirlemek ve alınacak ek önlemleri belirlemek için kurduğu ‘Bilişim ve İnternet’ Komisyonu’nun son toplantısı çocuk ve gençlerin nasıl bir tuzağa düştüklerini gösteriyor. Çocuklarını bu tuzaktan kurtarmak isteyen anne ve babaların çaresiz arayışları dikkat çekerken, yardım feryatları öne çıktı.

Komisyona bilgi veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanlığı (BTK) yöneticileri internetin iki yüzünü ortaya koydu. ‘Fırsat’ ve ‘Risk’ boyutunda çarpıcı örnekler verildi. İhbarweb’e yapılan ihbarlar, internetin nasıl telafi edilemeyecek tehlikeler yaratabildiğini gösterdi. Çarpıcı ihbarlar şöyle:



‘Kızım pornografik sitelere tutkun’



Ergen yaşta kızının ‘pornografik sitelere tutkunluğunu’ utanarak doktora anlatan bir annenin feryadını doktoruna anlatıyor. Annenin feryadına duyarsız kalamayan doktor ihbarweb’e şikayet ediyor. “İstanbul’da bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Nefrolojisi (böbrek ve idrar yolları hastalıkları) uzmanı olarak çalışmaktayım. Hastalarım arasında bir annenin utanarak ergen kızına ait şikayetlerini dinlediğimde tüylerim ürperdi. Burada ilginç olan kızın pornografik sitelere olan tutkusu. Bu tür sitelerdeki sohbetlere ilgi göstermesi. Tek bir kız çocuğuna ait bireysel bir sorundan ziyade genç kızlarımızın bu sapkınlığa kapılması çok daha vahim olabileceği ortaya çıkmaktadır.



’10 yaşında oğlum küfür ve kumar alışkanlığı yapan siteye’



10 yaşında bir oğlum var. Belirttiğim siteye acayip bir şekilde girme bağımlısı oldu. Yasaklıyorum olmuyor. Yasaklamıyorum hiç olmuyor. Her türlü küfür ve kumara alışkanlık yapacak olaylar var. Ben ve eşim bu konuda çık sıkıntıdayız. Başka aileler de de aynı dert olduğuna eminim.



‘Allah rızası için benim yuvam yıkıldı’



Bu mesajı okuyan arkadaşım Allah rızası için bu ihbarımı değerlendirin. Bahsettiğim sitenin sahibi evliliğimin bozulmasına sebep oldu, yuvam yıkıldı. İhbar ettiğim sitenin sahibi insanları kandırıyor, insanlara sana büyü yapılmış sen de cin var gibi sözlerle korkutup kendisine esir ediyor. İlk başlarda para talep etmiyor. Niyetini gizliyor.



‘Doğuda yaşayan bir genç kızım’



Sarhoş edildikten sonra çekilen bir videom var. Sitede görüntüm bulunmakta ve yayınlanmaktadır. Aileme ulaşması benim hayatımın bitmesi demektir. Bana yardımcı olun. İntihar etmeyi bile düşünüyorum. Ailemin bunu görmesi zaten öleceğim anlamına gelmektedir. Bu adi insanların yaptıklarını yanına bırakmayın. Bunu en yakın zamanda kaldırın.



‘Öğrencileri fuhuşa zorluyorlar’



Paraya ihtiyacı olan öğrenci kızları iş ve para vaadiyle kandırarak modellik ve hatta fuhuşa zorluyorlar. Nette modellik yaparken çekilmiş görüntüleri dağıtma tehditiyle benim ve arkadaşlarımın başına geldi kurtulamıyoruz. Lütfen yardım edin.



‘Wolfteam oyununa 330 lira fatura geldi”



İlkokula giden çocuklarım wolfteam adlı oyunu oynarken puan yüklemek istemişler. Telefon hatlarıma 330 lira fatura geldi. Bu oyunu ve siteyi yasaklayın. Ben zaten kıt kanat geçiniyorum, şimdi nasıl ödeyeceğim.



‘Öğretmen eşime sahte profil açılmış’



Eşim adına sahte profil açılmış ve aşırı müstehcen profil konmuş. Eşim öğretmen. Çok zor durumda: mağduruz. Yardımınızı bekliyoruz.