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Yaşam

Sare Davutoğlu, şehit eşinin doğumuna katıldı

Davutoğlu'nun, hastanedeki doktorların da yer aldığı ekiple Seher Nane'nin doğumunu yaptırdığı öğrenildi

12 Ağustos 2015 13:21

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, terör örgütü IŞİD militanları tarafından şehit edilen Astsubay Mehmet Yalçın Nane'nin eşi Seher Nane'nin doğumuna katıldı.

Havayoluyla geç saatlerde Gaziantep'e gelen Sare Davutoğlu, Seher Nane'nin doğumunun gerçekleştirileceği özel hastaneye geçti.

Davutoğlu'nun, hastanedeki doktorların da yer aldığı ekiple Seher Nane'nin doğumunu yaptırdığı öğrenildi.

Bu arada Seher Nane ile erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. Doğum sonrası duygulu anlar yaşandığı kaydedildi.

Normal doğumla dünyaya gelen bebeğe, dedesinin ve babasının isimleri olan "Alaattin Yalçın" adı verildiği öğrenildi.

Kilis'te 23 Temmuz'da, Astsubay Mehmet Yalçın Nane, terör örgütü DAEŞ militanlarınca şehit edilmişti.

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