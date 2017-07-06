Sardinyalı ayrılıkçı açlık grevinde hayatını kaybetti

İtalya'nın Sardinya Adası'nın bağımsızlığı için çalışan "Doddore" Salvatore Melone, vergi suçlarından dolayı hapse atılmasını protesto için yaklaşık 2 aydan bu yana açlık grevi yaparken hayatını kaybetti.

3 ayrı vergi suçundan yaklaşık 8 buçuk yıl hapse mahkum edilen Meloni 28 Nisan'dan bu yana cezaevindeydi.

74 yaşındaki Meloni, cezasının ev hapsine çevrilmesi talebinin reddedilmesi üzerine 56 gün önce açlık grevine başlamıştı.

Meloni, geçen hafta Perşembe günü rahatsızlanması üzerine Cagliari'deki Santissima Trinita Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 gündür komada olan Meloni'nin bugün hayatını kaybettiği açıklandı.

Doddore lakaplı Meloni 2008'de, Sardinya'ya bağlı Mal di Ventre adacığını işgal ederek bu adanın bağımsızlığını ilan etmişti.

"Malu Entu Cumhuriyeti"

Adaya Sardinya lehçesiyle "Malu Entu Bağımsız Cumhuriyeti" adını veren Meloni, Sardinya'nın tamamının bağımsız olması için mücadeleye devam sözü vermişti.

Salvatore Meloni, vergi suçundan hapse mahkum edilse de bunun aslında Sardinya'nın bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi engellemek amacıyla alınan bir karar olduğunu söylüyordu ve kendisini "savaş esiri" diye tanımlıyordu.

Meloni, 1980'lerde Sardinya adasının İtalya'dan ayrılmasını sağlamak için komplo kurmaktan suçlu bulunmuş ve o dönem 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sardinya'nın bağımsızlığını destekleyenler, Meloni'nin ölümünün ardından sosyal medyada yazdıkları mesajlarda "Savaştığı devlet tarafından hapiste öldürüldü", "Halkın özgürlüğü için çok yüksek bir bedel ödedi" gibi ifadeler kullandı.