Şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişiden açıklama

Haber: Buse ÖZEL, Gökçe KARAKÖSE Kamera: İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'daki Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda insanın başvurduğu bildirildi.

Kurban Bayramı nedeniyle memleketi İzmit\'e gittikten sonra bacağında çıkan yara nedeniyle doktora başvuran Onur Ayan (27) işyeri hekiminin şarbon olabileceğini söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde şarbon şüphesiyle yatanlardan bir tanesi olan Ayan, \"Kurban Bayramı dönüşü memleketten gelince bir sivilce gördüm sağ bacağımda. Kaşımaya başladım ama kızarıklık arttı. İşyeri doktoruma gösterdim. O da şarbon olabileceğini söyledi ve hemen hastaneye gönderdi. Kurban etini yemedim ama temas ettiğimde çıktı. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi\'ne sevk edildim sonrasında\" dedi.

Aynı serviste yatan birkaç kişinin daha olduğunu söyleyen Ayan, aynı serviste yatan bir de kasap olduğunu, bazı hastaların yedikleri etten zehirlendiğini ancak birçok kişinin et ile temasının ardından şarbona yakalandıklarını belirtti.

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