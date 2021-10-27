Sarayönü Belediye personeli olduğu iddia edilen kişilerce bayıltılan köpekler, diri diri gömüldü!

Konya’da AKP’li Sarayönü Belediyesi personeli olduğu iddia edilen kişilerce bayıltılan onlarca köpeğin, bir çukur kazılarak gömüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan o anlat hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Görüntülerde köpeklerden birinin canlanarak açılan kuyudan çıkıp hızla uzaklaştığı görüldü.

Olay 25 Ekim tarihinde Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşandı. Sözcü’den Müslüm Evci’nin aktardığına göre; AKP'li Sarayönü ilçe Belediyesi personeli tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltılarak toplatılan onlarca köpek boş bir arazide açılan kuyuya atılarak üzerleri toprakla örtüldü. O anları kayıt altına alan bir vatandaş, “Sarayönü Belediyesi köpekleri vurup, kuyu kazarak atıyor. Dün de vurup getirdiler” ifadelerini kullandı. Görüntülerin ardından Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu konuyla ilgili hukuki süreç başlatırken, Sarayönü Kaymakamlığı tarafından da idari ve adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Belediye yetkilileri katliamın azmettiricisi

Sarayönü ilçesinin sokaklarında belediye zabıta ekiplerinin 3 gündür bayıltıcı iğneleri kullanarak birçok köpeği vurduğunu ve diri diri toprağa gömdüğünü ifade eden Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, şunları söyledi:

“23 Ekim- 25 Ekim 2021 tarihleri arasında yaşanan bu olayın görüntüleri elimize geçince hareket geçtik. 3 gün boyunca belediyeye ait şantiyede birçok can gömülmüş bu şekilde. Görüntüde görüldüğü gibi bu canlardan biri uyanıyor kendine gelip kaçıyor diri diri gömülmekten kurtuluyor. Belediye Başkanı ve tüm belediye yetkilileri Katliamın azmettiricisi olarak yargıda hesap vermeli. Konya Hayvan Hakları Komisyonu Avukatları ile birlikte biz hayvanseverler birlikte ilgileniyoruz ama Tarım İlçe Müdürlüğü görevini ihmal ediyor. Bu katliamın bir ucu da kendilerine dokunduğu için çok yavaş hareket ediyorlar.”

“Köpekler açlıktan birbirlerini parçalıyor”

Şantiye alanında AKP'li belediye tarafından yasadışı bir barınak kurulduğunu ve köpeklerin burada açlığa terk edildiğini söyleyen Sürmeli, “Etrafı çevirili bir bölümde birçok canın aç susuz olduğunu tespit ettik. Şantiyede çalışan bir görevli de olmadığı için zaman zaman köpek canların birbirini parçalayıp öldürdüğünü de söyledi. Bu katliam karşısında bütün vicdan sahiplerini dayanışmaya acil davet ediyoruz” dedi.