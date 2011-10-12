-Saraylara giriş ücretleri artırıldı TBMM (A.A) - 12.10.2011 - Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarına giriş ücretleri yüzde 50 artırıldı. Dolmabahçe Sarayı'nın selamlık gezi ücreti 30 lira, Beylerbeyi Sarayı'nın ücreti ise 20 lira oldu. TBMM Başkanlık Divanı, yeni yasama yılının ilk toplantısında gündemdeki konuları ele aldı. Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı birimlerdeki gezi ücretleri artırıldı. Dolmabahçe Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı'ndaki gezi ücretleri tam ve indirimli biletlerde yüzde 50 artırıldı. Dolmabahçe Sarayı'ndaki selamlık gezi ücreti tam bilet 15 liradan 30 liraya, indirimli bilet 7,5 liradan 15 liraya, Selamlık-Harem-Camlı Köşk-Saat Müzesi ücretleri de 20 liradan 40 liraya çıktı. Beylerbeyi Sarayı'nın giriş ücreti 10 liradan 20 liraya, Yıldız-Şale 4 liradan 10 liraya, Ihlamur Kasrı 4 liradan 5 liraya, Maslak Kasırları ve Aynalıkavak Kasrı 2 liradan 5 liraya, Küçüksu Kasrı 4 liradan 5 liraya, Yalova Atatürk Köşkü 4 liradan 5 liraya, Atatürk Deniz Köşkü 2 liradan 5 liraya, Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası 1 liradan 5 liraya çıkartıldı. Toplantıda Sayıştayın, ''milletvekili maaşlarının fazla hesaplandığına'' ilişkin raporu da gündeme geldi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, 1984'ten bu yana uygulamanın devam ettiğini, Anayasa ile ilgili kanun hükümleri gereğince yapılan düzenli denetimler sonucunda ödemelerde hiçbir yanlışlık bulunmadığını belirttiği öğrenildi. Toplantıda, milletvekillerinin bir çok kurumun özlük haklarını düzenlediği ancak kendisiyle ilgili bir düzenlemeyi yapamadığı dile getirildi. Milletvekillerinin özlük haklarıyla ilgili yasal bir çalışmanın yapılması kararının benimsendiği öğrenildi.