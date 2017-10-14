Sarayköy'de 2 otomobil çarpıştı, 5 yaralı

Hasan ARSLAN/SARAYKÖY(Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy İlçesi\'ndeki Babadağ karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2\'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 23.00 sıralarında Sarayköy İlçesi\'ndeki Babadağ karayolunda meydana geldi. Erkan Çelebi yönetimindeki 48 N 1116 plakalı otomobil Sarayköy yönüne giderken, karşı yönden gelen Ahmet Acar yönetimindeki 20 PN 152 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Ümit Çoban, Tahsin Akar ve Mehmet Süngü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Otomobillerinde sıkışan sürücüler Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Sarayköy Devlet, Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. İki sürücünün durumlarının ağır olduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI