Harem yaşamının bilinmeyen yönleri

Ülkemizde ve dünyada Harem’in hiç bilinmeyen yönleriyle yansıtılmasını amaçlayan ‘Padişahın Evi: Topkapı Sarayı Harem-i Hümayunu’ sergisi, Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusundaki Has Ahırlar’da 13 Haziran'da tarih ve sanat sevenlerin ziyaretine açılmıştı.



BKG ve TAV Havalimanları’nın ana sponsorluğunda Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 15 Ekim'e kadar devam edecek olan sergi süresince yan etkinlik olarak da Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Prof. Dr. Gül İrepoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kalpaklı ve Dr. Deniz Esemenli gibi tanınmış bilim insanlarının Harem hayatını anlatacağı seminerler hayata geçirilecek.



Haremin hiç bilinmeyen yönleri ve sırları 17 Temmuz'da gerçekleşecek söyleyişide Prof. Dr Nurhan Atasoy ve Prof. Dr. Gül İrepoğlu tarafından aydınlanacak.



Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından ilk seminerin verildiği program, sergi süresince Topkapı Sarayı Müzesi Seminer Salonu’nda, Salı günleri 16.00 – 18.20 saatleri arasında gerçekleştirilecek.