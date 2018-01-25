'Sarayı Evlendirmek' adlı oyun seyirciden tam not aldı

BALIKESİR, (DHA)-Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında \'Sara’yı Evlendirmek\' adlı tiyatro oyunu tiyatro severlerin büyük beğenisini topladı.

Belediye\'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelediği \'Sara’yı Evlendirmek\' adlı tiyatro oyunu önceki akşam Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi’nde seyircilerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cemal Kocataş’ında izlediği oyuna Balıkesirliler yoğun ilgi gösterirken; tiyatro oyunu izleyiciden tam not aldı. Oyunun sonunda Başkan Vekili Kocataş, oyunculara çiçek takdim ederken; Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncuları da oyuna gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek; “Sanata ve sanatçıya büyük değer veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra her ay Balıkesir’de olacağız. Diğer oyunlarımıza da sizleri bekliyoruz” dedi.

OYUNUN KONUSU KARİYER VE EVLİLİK

Oyunda, hayatını kariyerine adamış ve bu yolda yalnızlığı tercih etmiş başarılı bir avukat olan Sara’nın, kuzeni Martha tarafından sıra dışı ve biraz da çılgınca yöntemlerle evlendirilme çabası anlatılıyor. Sahnedeki her karakterde izleyicinin kendinden yahut hayatına dokunan kişilerden bir parça bulacağı bu sıcak oyunda, Martha’nın girişimlerinin yanı sıra aşk ve evlilik kavramları da samimi bir dille irdeleniyor.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)