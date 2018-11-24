"Saraydan ayrılıp yeni bir saraya taşınıyorlar"

Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi mensupları Prens Harry ve Meghan Markle, Prens William ve eşi Kate Middletonile birlikte yaşadıkları saraydan taşınıyorlar. Halk arasında "Kraliyet Ailesinin Muazzam Dörtlüsü" lakabı takılan dörtlü, birkaç hafta önce Kensington Sarayı'nda beraber yaşamayı bırakacaklarını belirtmişleri, taşınmayı tercih eden çif Meghan ve Harry oldu.

Sussex Dükü ve Düşesi Windsor Sarayı sınırları içinde bulunan bir eve taşınacaklar. "Frogmore" isimli evin 10 yatak odası, özel spor salonu ve kreşi bulunuyor.

Kraliçe Elizabeth geçtiğimiz günlerde bu evi çifte hediye etmişti. Harry ve Meghan çifti düğününü bu evde yapmıştı. People'da yer alan habere göre çift bu eve restorasyon yapıldıktan sonra taşınacak.