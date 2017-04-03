Saraydan 200 bin Euro'luk mücevher çaldılar

Paris'te başkentin sembol mekanlarından biri olan Grand Palais'te (Büyük Saray) açılan çağdaş sanat fuarının kapanış işlemleri sırasında, fuar görevlisinin dalgınlığından yararlanan iki hırsız, içinde 200 bin Euro değerinde mücevher bulunan bir çantayı çaldı.

Olay, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve uluslararası sergilere ev sahipliği yapan Grand Palais'te dün akşam meydana geldi.

Geçen perşembe günü başlayan ve 20 ülkeden katılımcının yer aldığı "Art Paris Art Fair" fuarına 143 uluslararası galeri katıldı.

Le Parisien gazetesine göre, fuarın sona erdiği saatlerde toplanmaya başlanan mücevher standına, kimliği belirlenemeyen iki kişi yaklaştı.

Hırsızlardan biri fuar görevlisini oyalarken, diğeri yerde bulunan ve araçlara yüklenmeyi bekleyen içi mücevher dolu bir çantayı alıp uzaklaştı.

Çantada bulunan mücevherlerin değerinin 200 bin avro olduğu açıklanırken, hırsızların yakalanması için polisin, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak çalışma başlattığı belirtildi.

Bu yıl Afrika temalı olarak açılan ve 4 gün süren Art Paris Art Fair fuarına 70'i yabancı 143 galerinin katıldığı ve fuarı 50 binden fazla kişinin ziyaret ettiği bildirildi.