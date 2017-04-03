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Dünya

Saraydan 200 bin Euro'luk mücevher çaldılar

Paris'te bulunan Grand Palais'te açılan çağdaş sanat fuarının kapanış işlemleri sırasında içinde 200 bin Euro değerinde mücevher olan bir çanta çalındı

03 Nisan 2017 22:46

Paris'te başkentin sembol mekanlarından biri olan Grand Palais'te (Büyük Saray) açılan çağdaş sanat fuarının kapanış işlemleri sırasında,  fuar görevlisinin dalgınlığından yararlanan iki hırsız, içinde 200 bin Euro değerinde mücevher bulunan bir çantayı çaldı. 

Olay, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve uluslararası sergilere  ev sahipliği yapan Grand Palais'te dün akşam meydana geldi.

Geçen perşembe günü başlayan ve 20 ülkeden katılımcının yer aldığı  "Art Paris Art Fair" fuarına 143 uluslararası galeri katıldı.

Le Parisien gazetesine göre, fuarın sona erdiği saatlerde toplanmaya  başlanan mücevher standına, kimliği belirlenemeyen iki kişi yaklaştı.

Hırsızlardan biri fuar görevlisini oyalarken, diğeri yerde bulunan ve  araçlara yüklenmeyi bekleyen içi mücevher dolu bir çantayı alıp uzaklaştı.

Çantada bulunan mücevherlerin değerinin 200 bin avro olduğu  açıklanırken, hırsızların yakalanması için polisin, kamera kayıtları ve görgü  tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak çalışma başlattığı belirtildi.

Bu yıl Afrika temalı olarak açılan ve 4 gün süren Art Paris Art Fair  fuarına 70'i yabancı 143 galerinin katıldığı ve fuarı 50 binden fazla kişinin  ziyaret ettiği bildirildi.

 

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200 bin euromücevherGrand Palais

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