'16 savaşçıdan en çok Osmanlı kostümünü tasarlarken zorlandık'

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in ziyaretlerinde boy gösteren, tarihi Türk savaşçılarının kostümlerini tasarlayan Murat Ocak ve Aşkım Ocak çifti, “12 prova yaptık. Osmanlı’da zırh boydan boyadır. 2-3 ay işlemesi sürüyor. O Yüzden en çok onda zorlandık” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 13 Ocak’ta Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi. Ancak Abbas’ın ziyaretinin önüne geçen, protokol sırasında sarayın kabul salonundaki merdivenlerde yer alan, 16 Türk devletini temsil eden askerlerin giydiği kostümlerdi. Havanın soğuk ve yağışlı olması nedeniyle içeriye alınan tören sırasında iki liderin arkasında poz veren 16 asker, sosyal medyada günlerce konuştu.

O kostümlerin tasarımcıları Murat Ocak ve Aşkım Ocak Habertürk’e konuştu.

16 Türk devletini temsil eden askerlerin kostümlerini Murat ve Aşkım Ocak dikti. Önce tarihçilerden görüş alındı. 23 kişilik ekip görev yaptı.

Ocak çifti, “12 prova yaptık. Osmanlı’da zırh boydan boyadır. 2-3 ay işlemesi sürüyor. O Yüzden en çok onda zorlandık” dedi.

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‘Resimler geldi diktik’

Bu arada Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'na konuşan Ocak, “Bize bazı resimler geldi. Resimlerin üzerinden bir şeyler yapıp hayata geçirmek çok zor. Metal plakalar meşin iplerle örülüyor. Türkiye’de zanaatkâr yetişmediği için bunları yapan çok az insan var. Ayakkabılar 2 ayrı atölyede yapıldı; bir kısmı kürk, bir kısmı ham deri. İmitasyon malzeme kullanılmadı. Ayrıca hepsi Türk malı” dedi.

Ocak, “Göçer toplumlar oldukları için hiç doküman yok. Hep tasvirler var. Sadece Hun’un resmi, Kazakistan Almaata’da bir müzeden alındı. O gerçek bir çekim. Ona bağlı kaldık” diye konuştu.

3 ay gece gündüz çalışıldı

Cumhurbaşkanlığı’nın kostümlerin 3 ayda tamamlanmasını istediğini, teslim etmek için gece gündüz çalıştıklarını Ocak, çalışma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kostümleri görmediğini belirtti. Ocak, “Muhafıza alayı Cumhurbaşkanı’na sundu. Cumhurbaşkanı da projeyi kabul etti” dedi. Ocak, şöyle devam etti:

“Bu kıyafetlerin taşınması çok zor, hepsi çok ağır. Kostümler törenlerde 1.5 saatten fazla askerlerin üzerinde duruyor. Her törende askerleri hazırlamaya gidiyoruz. Sakallarını, bıyıklarını yapıştırıyoruz. Herhangi bir şey olursa müdahale edelim diye tören boyunca orada bekliyorum. Dünkü tören askerleri dördüncü giydirişimizdi. Giderek hazırlama süremiz azalıyor. Artık herkes kendi kostümünü, pantolonunu, içliğini, ayakkabısını giyiyor. Herkesin bir masası, bir mankeni var. Mankeninde zırhlar asılı. Masasında aksesuarları var. Herkes şimdi kendi giyiyor, biz son olarak zırhların bağlanmasında yardımcı oluyoruz. Ama yine de 16 askeri hazırlamamız yaklaşık 2.5 saati buluyor.”

Her kostümden 1 tane yapıldığını, yedeklerinin olmadığını aktaran Ocak, yaparken en çok zorlandıkları parçanın Osmanlı kostümü olduğunu söyledi. Ocak, “Çünkü yuvarlak küçücük demirlerle birbirine geçerek örgü yapılıyor. Osmanlı kostümü 45 kilo var. Ham deri, onun üzerine komple bütün vücudunuzun plakalarla sarıldı, o yüzden bu kostüm daha uzun sürede yapıldı” diye konuştu.

‘Beğenmese ikinci törene çıkmazdı’

Kostümlerin tesliminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hiç görüşmediklerini söyleyen Ocak, “Beğenip beğenmediğiyle ilgili bilgimiz yok ama beğenmeseydi ikinci bir A tipi törene çıkmazdı diye düşünüyorum. gerçekten Köşk’e de bu askerlerin çok yakıştığını düşünüyorum. Güzel oldu. Muhalefet için muhalefet etmemek gerekir” dedi. Askerlerin merdivende dizili olduğu ve çok konuşulan fotoğrafı da Ocak, “O gün ben de oradaydım. Hava çok soğuktu. Bu askerlerin üzerindekiler demir. Askerler orada soğukta 1.5 saat bekleyecekti. Askeri koruma amaçlı bir karardı o. ‘İçeriye alalım üşümesin kimse’ denildi. Hatta Cumhurbaşkanımız hep asansörle inermiş o gün merdivenlerden indi askerleri görmek için” ifadelerini kullandı.

‘Duşakabinoğulları dediler ama’

Kostümlerle ilgili eleştirilere ilişkin de konuşan Ocak, şunları söyledi: “Eleştiriler olacaktır. Bana çok can acıtıcı bir eleştiri gelmedi. Tarihçilerin bize vereceği bilgilere hep açığız, biz tarihçi değiliz. ‘Bunun burası yanlış şöyle yapalım’ dedikleri zaman düzeltiriz.”

Batı Hun Devleti’ne ait kostümle ilgili yapılan “Duşakabinoğulları” esprisiyle ilgili Ocak, “Ama gerçekten Hun böyle. Detayları görünmüyor ama yarıya kadar kapitone. Önünde çift geyiği var. O dönemde kullanılan bir nakış var. Renkler birbirine uymuş. Ona göre kılıcı var. Çok güzel bir kostüm aslında ama diğerleri arasında sivrildi” dedi.